LeBron James oğlu Bronny ile birlikte NBA tarihine geçti
NBA yıldızı LeBron James ve oğlu Bronny James, Los Angeles Lakers formasıyla Phoenix Suns'a karşı mücadele etti. İkili, NBA tarihinde takımı için bir maçta birlikte forma giyen ilk baba-oğul ikilisi oldu.
İLK BABA-OĞUL İKİLİSİ OLDU
LeBron James ve Bronny James, Los Angeles Lakers formasıyla Phoenix Suns'a karşı oynayarak NBA tarihine geçtiler.
İkili, Pazar gecesi Kaliforniya'daki Acrisure Arena'da oynanan sezon öncesi karşılaşmasında aynı NBA takımı için bir maçta birlikte forma giyen ilk baba-oğul ikilisi oldu.