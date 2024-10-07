LeBron James oğlu Bronny ile birlikte NBA tarihine geçti

NBA ikonu, ligin tüm zamanların en skorer oyuncusu ve 22. sezonuna girecek olan 20 kez All-Star seçilen LeBron maçın ardından, "Vay canına, bu gerçeküstü bir şeydi. İkimiz için ve özellikle de ailemiz için oldukça güzel. Bu kesinlikle asla unutamayacağım bir an. Bir baba için bu her şey demek. Büyürken böyle bir şeye sahip olmayan biri için, çocuklarınız üzerinde böyle bir etkiye sahip olabilmek ve oğlunuz üzerinde böyle bir etkiye sahip olabilmek, oğlunuzla birlikte anlar yaşayabilmek ve en önemlisi, oğlunuzla birlikte çalışabilmek bu bir babanın umabileceği veya isteyebileceği en büyük şeylerden biridir." diye konuştu.