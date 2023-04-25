LeBron James'in rekor kırdığı maçta Lakers seride 3-1 öne geçti

İkinci tur adına büyük avantaj yakalayan Heat'te Jimmy Butler, 56 sayı ve 9 ribauntluk performansıyla kariyer sayı rekorunun yanı sıra NBA play-off tarihindeki en skorer dördüncü oyuncu konumuna geldi. Bam Adebayo 15 sayı ile 8 ribaunt, Caleb Martin 12 sayı ve 9 ribaunt, Gabe Vincent ise 10 sayı, 8 asist üretti.

Bucks'ta sakatlıktan dönen all-star Giannis Antetokounmpo 26 sayı, 13 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaparken, Brook Lopez 36 sayı ve 11 ribauntla takımın en skoreri oldu. Khris Middleton 14 sayı, 8 asist ve 6 ribaunt, Jrue Holiday ise 14 sayı, 7 ribauntla oynadı.

Serinin 5. maçı, 27 Nisan günü Bucks'ın evinde yapılacak.