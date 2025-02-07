LeBron James'ten 40 yaşında 42 sayı: Bunu daha önce bir kişi başardı!
NBA'de Los Angeles Lakers'ın 40 yaşındaki yıldız oyuncusu LeBron James, takımının Golden State Warriors’ı 120-112 mağlup ettiği karşılaşmada 42 sayı atarak tarihe geçti. James, 40 ve üstü yaşta çıktığı bir NBA maçında 40 ve üzerinde sayı kaydeden NBA efsanelerinden Michael Jordan'ın rekoruna ortak oldu. James maç içerisinde 48 saniyede peş peşe üç üçlük atmayı da başardı.
NBA'de 6 maç yapıldı.
Lakers, konuk ettiği Warriors'ı 8 sayı farkla yendi.
Maçın en skorer oyuncusu olan LeBron James, 42 sayı, 17 ribaunt, 8 asist kaydetti. 40 yaşındaki All-Star oyuncusu, 42 sayı ile bu sezon bir maçta kaydettiği en yüksek sayıya da ulaştı.