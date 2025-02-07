NTV.COM.TR

LeBron James'ten 40 yaşında 42 sayı: Bunu daha önce bir kişi başardı!

NBA'de Los Angeles Lakers'ın 40 yaşındaki yıldız oyuncusu LeBron James, takımının Golden State Warriors’ı 120-112 mağlup ettiği karşılaşmada 42 sayı atarak tarihe geçti. James, 40 ve üstü yaşta çıktığı bir NBA maçında 40 ve üzerinde sayı kaydeden NBA efsanelerinden Michael Jordan'ın rekoruna ortak oldu. James maç içerisinde 48 saniyede peş peşe üç üçlük atmayı da başardı.

LeBron James'ten 40 yaşında 42 sayı: Bunu daha önce bir kişi başardı! - 1

NBA'de 6 maç yapıldı.

Lakers, konuk ettiği Warriors'ı 8 sayı farkla yendi.

Maçın en skorer oyuncusu olan LeBron James, 42 sayı, 17 ribaunt, 8 asist kaydetti. 40 yaşındaki All-Star oyuncusu, 42 sayı ile bu sezon bir maçta kaydettiği en yüksek sayıya da ulaştı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

LeBron James'ten 40 yaşında 42 sayı: Bunu daha önce bir kişi başardı! - 2

James, 40 ve üstü yaşta çıktığı bir NBA maçında 40 ve üzerinde sayı kaydeden NBA efsanelerinden Michael Jordan'ın rekoruna ortak oldu. 

LeBron James'ten 40 yaşında 42 sayı: Bunu daha önce bir kişi başardı! - 3

40 yaşındaki oyuncu, bu rekoru tek başına elinde bulunduran Jordan ile birlikte bu başarıya imza atan ikinci oyuncu ünvanını elde etti.

LeBron James'ten 40 yaşında 42 sayı: Bunu daha önce bir kişi başardı! - 4

Warriors'ta ise Stephen Curry'nin 37 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

LeBron James'ten 40 yaşında 42 sayı: Bunu daha önce bir kişi başardı! - 5

Houston Rockets ise deplasmanda Minnesota Timberwolves'a 127-114 mağlup oldu.

Rockets'ta milli oyuncu Alperen Şengün'ün 16 sayı 10 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ile yaptığı "double-double" galibiyet için yeterli olmadı. Rockets'ta Jalen Green ise 28 sayı kaydetti.

Timberwolves'ta Anthony Edwards, 41 sayı atarak maçın en skorer oyuncusu oldu ve takımını galibiyete taşıdı.

23 yaşındaki Edwards, NBA'de 1.000 kez üç sayılık basket atan en genç oyuncu oldu.

LeBron James'ten 40 yaşında 42 sayı: Bunu daha önce bir kişi başardı! - 6

SONUÇLAR

Boston Celtics-Dallas Mavericks: 120-127

Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 127-114

Denver Nuggets-Orlando Magic: 112-90

Los Angeles Lakers-Golden State Warriors: 120-112

Portland Trail Blazers-Sacramento Kings: 108-102

Los Angeles Clippers-Indiana Pacers: 112-119

LeBron James'ten 40 yaşında 42 sayı: Bunu daha önce bir kişi başardı! - 7

DİĞER KARELER

LeBron James'ten 40 yaşında 42 sayı: Bunu daha önce bir kişi başardı! - 8
LeBron James'ten 40 yaşında 42 sayı: Bunu daha önce bir kişi başardı! - 9
LeBron James'ten 40 yaşında 42 sayı: Bunu daha önce bir kişi başardı! - 10
LeBron James'ten 40 yaşında 42 sayı: Bunu daha önce bir kişi başardı! - 11
DAHA FAZLA GÖSTER