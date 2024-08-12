Lefter Küçükandonyadis kimdir, ne zaman öldü? "Ordinaryüs" lakaplı Lefter'in hayatı
Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane isimlerinden "Ordinaryüs" lakaplı Lefter Küçükandonyadis'in hayatı Netflix projesi nedeniyle bir kezd daha gündeme geldi. Başrollerinde Erdem Kaynarca, Deniz Işın, Aslıhan Malbora, Aslıhan Gürbüz ve Halit Ergenç'in yer aldığı "Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi" filminin setinden ilk fotoğraflar paylaşıldı. Lefter Küçükandonyadis kimdir?
İstanbul'da 22 Aralık 1925'te doğan Lefter, sarı-lacivertli takımda 1947-1964 yıllarında oynadı.
Türk futbolunda iz bırakan kariyerinde sarı-lacivertli takımla şampiyonluklar yaşayan Lefter, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 615 maçta 423 gol kaydetti. Lefter, ay-yıldızlı formayı ise 50 kez giydi.
Kariyerinde 832 gol atan Lefter, "Ver Lefter'e, yaz deftere" sloganı ile Türk futbol tarihinin unutulmazları arasına girdi.