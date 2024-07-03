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"Leipzig arşidükü Merih Demiral" (Spor yazarlarından Türkiye - Avusturya maçı değerlendirmesi)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Türkiye, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederk adını çeyrek finale yazdırdı. İşte spor yazarlarının milli maç değerlendirmesi...

"Leipzig arşidükü Merih Demiral" (Spor yazarlarından Türkiye - Avusturya maçı değerlendirmesi) - 1

"LEİPZİG ARŞİDÜKÜ MERİH DEMİRAL"

Milli Takımımız maça adeta önde başladı. Henüz ilk dakikada köşe vuruşundan Merih ile bulduğumuz golle öne geçtik: 1-0. Gol öncesi Arda’nın kullanacağı korner öncesi tribünlerimizi ayağa kaldırması golün de habercisiydi. Doğal olarak rakip golden sonra baskı oluşturdu. Savunmamız beşli şekilde dizildi, etkiliydi. Önlerinde İsmail ve Orkun önemli işler yaptı. İkisi de yoğun fiziksel mücadeleler sebebiyle sarı kart görmek zorunda kaldı. Net fırsat vermeden ilk yarıyı tamamladık.

İkinci yarı yoğun bir Avusturya baskısı vardı. Burada da kalecimiz devreye girdi. Arnautovic’in karşı karşıya kaldığı pozisyonda maçın dengelenmesini engelledi. Yine bir köşe vuruşunda farkı ikiye çıkardık. Arda müthiş kesti, Merih daha müthiş yükseldi. Etkili kafa vuruşu ile skoru 59’da 2-0 yaptı. Rakibimizin golü de kornerden geldi. Çalışılmış bir organizasyonda arka direkte boş kalan Gregoritsch 66’da skoru 2-1’e getirdi. Mert son saniyede inanılmaz bir top çıkardı. Bizim çocuklar büyük iş yaptı.

- SENAD OK | MİLLİYET

SPOR&SKOR HABERLERİ

"Leipzig arşidükü Merih Demiral" (Spor yazarlarından Türkiye - Avusturya maçı değerlendirmesi) - 2

"KAHRAMANLARIMIZIN GECESİ"

Yine tarih yazdık. Çok zor oldu, kabir azabı gibi geçti, hele hele son 10 dakika öldük öldük dirildik. Hele hele son saniyede Mert'in mutlak gollük kafa vuruşunu çıkarması… Ama çeyrek finaldeyiz. Son 15 dakika hariç hiçbir zaman Avusturya gibi bir rakibe oyunu vermedik. Dün gecenin çok fazla başrol oyuncusu var… Hangisinden başlayayım? İki duran topta gol atan stoper Merih mi? Ya da son saniyede takımı ipten alan kaleci Mert mi? Ama bence dün gecenin kahramanı Kaan Ayhan… Fevkalade iyi oynadı. Öyle kritik anlarda öyle stratejik müdahaleler yaptı ki bence dün gecenin atan ve tutan oyuncularımızın başarısı dışında onun büyük payı var. Böylesine uluslararası bir turnuvada yaşanmış en büyük futbolcu performansıydı. Maça golle başladık. Mükemmel bir ilk yarı… 2. yarıda biraz sıkıntı yaşadık, topu tutamadık ama sıkıştığımız anlarda Merih ikinci golü attı. Bu dakikadan sonra Avusturya'yı umutlandıran o tuhaf golü yememeliydik. Bir korner atışında inanılmaz bir yerleşim hatası ve Avusturya'yı umutlandıran gol geldi. Dün gece için en negatif tarafımız bu golde oyuncularımızın pozisyonu. Ama sonra direndik, gol de yiyebilirdik ama dedim ya son saniyede belki de Mert'in eli bizi çeyrek finale taşıdı. Bir diğer kahraman ise tartışmasız maçın hakemiydi. Mükemmel, hatta mükemmel ötesi yönetti.

- AHMET ÇAKAR | SABAH

"Leipzig arşidükü Merih Demiral" (Spor yazarlarından Türkiye - Avusturya maçı değerlendirmesi) - 3

"SÜPER LİG'İN BUNDESLİGA'YA KARŞI ZAFERİ"

Avusturya’ya liglerinin isminden dolayı ‘Diğer Bundesliga’ diyorlar ama dün ilk 11’lerinde 7 tane Almanya Bundesliga oyuncusu vardı zaten. Yani ilk 11’inde 7 Süper Lig oyuncusu bulunan Türkiye, 7 Almanya Bundesliga’lısı olan Avusturya’yı eledi bir bakıma. Sadece milli takımımızın değil, ligimizin de bir zaferi bu.

Bravo çocuklar. Teşekkürler çocuklar. Turnuvanın gizli favorilerinden birini yendik. Artık turnuvanın gizli favorilerinden biri biziz demek ki.

ŞAMPiYONLUĞU HAK EDEN BiR FUTBOL SERGiLEYEN YOK

İspanya-Almanya eşleşmesinden gelecek bir yarı finalist dışında, bu turnuvada şampiyonluğu hak eden futbol oynayan bir klasik büyük yok. Bu görüntüsüyle, bu dinamikleriyle bu turnuvadan sürpriz bir şampiyon çıkması beklenebilir kesinlikle. Eğer Avusturya dün bizi eleseydi, favoriler arasında adları anılacaktı. Biz elediğimize göre bizim ismimizin anılacağını öngörebiliriz rahatlıkla.

- UĞUR MELEKE | HÜRRİYET

"Leipzig arşidükü Merih Demiral" (Spor yazarlarından Türkiye - Avusturya maçı değerlendirmesi) - 4

"DARISI HOLLANDA’YA"

EURO 2024'ün , gizli favorisi Avusturya'ya karşı A Milli Takımımız en iyi maçını oynadı. Vincenzo Montella bu maçta üçlü savunmaya dönerek Avusturya'nın yaptığı meşhur önde presi engellemiş oldu.

İkinci yarıda yediğimiz baskı 2-0'ı bulmamıza rağmen, oyunu koparamamız ve oyundan düşmemiz, Montella'nın eksileri oldu. Oyuna müdahale etmekte çok geç kaldı.

Diğer bütün oyuncularımız üzerine düşeni fazlasıyla yaptı ve milletimize çok güzel bir hediye verdi. Darısı Hollanda'nın başına.

İlk 45'te turnuvanın en iyi futbolunu oynadık. İkinci yarıda korku yaşadık ama çeyrek finale kalmak harika bir başarı..."

- İLKER YAĞCIOĞLU | TAKVİM

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