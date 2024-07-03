"Leipzig arşidükü Merih Demiral" (Spor yazarlarından Türkiye - Avusturya maçı değerlendirmesi)

"LEİPZİG ARŞİDÜKÜ MERİH DEMİRAL"

Milli Takımımız maça adeta önde başladı. Henüz ilk dakikada köşe vuruşundan Merih ile bulduğumuz golle öne geçtik: 1-0. Gol öncesi Arda’nın kullanacağı korner öncesi tribünlerimizi ayağa kaldırması golün de habercisiydi. Doğal olarak rakip golden sonra baskı oluşturdu. Savunmamız beşli şekilde dizildi, etkiliydi. Önlerinde İsmail ve Orkun önemli işler yaptı. İkisi de yoğun fiziksel mücadeleler sebebiyle sarı kart görmek zorunda kaldı. Net fırsat vermeden ilk yarıyı tamamladık.

İkinci yarı yoğun bir Avusturya baskısı vardı. Burada da kalecimiz devreye girdi. Arnautovic’in karşı karşıya kaldığı pozisyonda maçın dengelenmesini engelledi. Yine bir köşe vuruşunda farkı ikiye çıkardık. Arda müthiş kesti, Merih daha müthiş yükseldi. Etkili kafa vuruşu ile skoru 59’da 2-0 yaptı. Rakibimizin golü de kornerden geldi. Çalışılmış bir organizasyonda arka direkte boş kalan Gregoritsch 66’da skoru 2-1’e getirdi. Mert son saniyede inanılmaz bir top çıkardı. Bizim çocuklar büyük iş yaptı.

- SENAD OK | MİLLİYET