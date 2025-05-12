Lemina: Osimhen'in kararına saygı duymalıyız

"İlk geldiğimdeki durum daha farklıydı. İyi bir seri yakalamıştık." diyen Lemina, "Pandemi yaptığımız işleri baltaladı diyebilirim. O zamanki takım arkadaşlarımı da zan altında bırakmak istemem ama şu anda daha çok daha güçlü bir Galatasaray olduğunu görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.