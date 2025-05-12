Lemina: Osimhen'in kararına saygı duymalıyız
Galatasaray'ın yıldızı Lemina takım arkadaşı Osimhen'in geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray, burada kalmasını talep edecektir. Bu onun kararı olacak ve bu kararına saygı duymamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın yıldızı Mario Lemina gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Lemina, "Taraftarlar ilk geldiğimde bana çok destek oldular. Gelmeden önce de destek oldular. Bunun için teşekkür ederim. Galatasaray, şu anda bir tarih yazıyor. Ben de geri dönerek bu tarihte yer almak istedim." dedi.