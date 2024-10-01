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Leverkusen-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Leverkusen, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında sahasında İtalya'nın en güçlü ekiplerinden Milan ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Almanya Bundes Liga'nın son şampiyonu olan Leverkusen, geçtiğimiz sezonunu Serie A ikincisi Milan'ı sahasında yenerek Şampiyonlar Ligi'nde ikinci galibiyetini almak istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Leverkusen-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?

Leverkusen-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Leverkusen ve Milan bu akşam nefes kesen bir mücadele ortaya koyacak. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında karşı karşıya gelecek olan Leverkusen ve Milan, ikinci haftaya güzel tamamlamak ve 3 puanla mücadeleden ayrılmak istiyor. Peki, Leverkusen-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Leverkusen-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 2

LEVERKUSEN-MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Leverkusen ve Milan 1 Ekim Salı günü saat 22.00'da karşı karşıya gelecek.

Kritik mücadele Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Leverkusen-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 3

MUHTEMEL 11'LER

Leverkusen:

L. Hradecky, J. Tah, P. Hincapie, E. Tapsoba, A. Grimaldo, J. Frimpong, M. Terrier, F. Wirtz, R. Andrich, G. Xhaka, V. Boniface

Milan:

M. Maignan, F. Tomori, M. Gabbia, Emerson Royal, T. Hernandez, Y. Fofana, T. Reijnders, R. Leao, C. Pulisic, R. Loftus-Cheek, T. Abraham

Leverkusen-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 4

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE LEVERKUSEN'İN RAKİPLERİ

Inter, Liverpool, Milan, Atletico Madrid, Salzburg, Feyenoord, Sparta Prag, Brest

Leverkusen-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 5

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MİLAN'IN RAKİPLERİ

Liverpool, Real Madrid, Club Brugge, Leverkusen, Kızılyıldız, Dinamo Zagreb, Girona, Slovan Bratislava

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