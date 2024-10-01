Leverkusen-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? (UEFA Şampiyonlar Ligi)
Leverkusen, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında sahasında İtalya'nın en güçlü ekiplerinden Milan ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Almanya Bundes Liga'nın son şampiyonu olan Leverkusen, geçtiğimiz sezonunu Serie A ikincisi Milan'ı sahasında yenerek Şampiyonlar Ligi'nde ikinci galibiyetini almak istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Leverkusen-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Leverkusen ve Milan bu akşam nefes kesen bir mücadele ortaya koyacak. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında karşı karşıya gelecek olan Leverkusen ve Milan, ikinci haftaya güzel tamamlamak ve 3 puanla mücadeleden ayrılmak istiyor. Peki, Leverkusen-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?