Leverkusen-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Leverkusen ve Milan bu akşam nefes kesen bir mücadele ortaya koyacak. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında karşı karşıya gelecek olan Leverkusen ve Milan, ikinci haftaya güzel tamamlamak ve 3 puanla mücadeleden ayrılmak istiyor. Peki, Leverkusen-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?