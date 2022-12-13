Lider Celtics art arda 2. maçını kaybetti (NBA'de gecenin sonuçları 13 Aralık 2022)

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 7 karşılaşmayla devam edildi.
Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Boston Celtics, Golden State Warriors'tan sonra Los Angeles Clippers'a da yenildi.
Ev sahibi Clippers'ı galibiyete, yüzde 83,3 saha içi isabetiyle 25 sayı, 9 ribaunt, 6 asist üreten Kawhi Leonard ve 26 sayı, 6 ribauntla oynayan Paul George taşıdı.
Son 6 maçının 3'ünü kaybeden Celtics'te Jayson Tatum 20 sayı, 11 ribaunt, Jaylen Brown 21 sayı ve Malcolm Brogdon 18 sayı, 6 asistle mücadele etti.
Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın 112-111 yenildiği San Antonio Spurs deplasmanında 2 sayı kaydetti.
Ligde son haftaların formda takımları Memphis Grizzlies ve Brooklyn Nets, son 10 maçlarında 8. galibiyetlerini aldı.
Sahasında oynadığı Atlanta Hawks karşılaşmasını 128-103 kazanan Memphis Grizzlies, üst üste 6'ncı, deplasmanda Washington Wizards'ı 112-100 yenen Brooklyn Nets ise peş peşe 4. galibiyetini elde etti.
7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Grizzlies'te 22 sayı, 11 asist, 3 top çalmayla "double double" yapan Tyus Jones öne çıktı.
Nets'te ise Kevin Durant 30 sayı, 9 ribaunt, 6 asist ve Kyrie Irving 24 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle oynadı.
Washington Wizards-Brooklyn Nets: 100-112
Indiana Pacers-Miami Heat: 82-87
Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks: 128-103
San Antonio Spurs-Cleveland Cavaliers: 112-111
Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder: 121-114
Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 133-112
Los Angeles Clippers-Boston Celtics: 113-93