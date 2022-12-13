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Lider Celtics art arda 2. maçını kaybetti (NBA'de gecenin sonuçları 13 Aralık 2022)

NBA'de Clippers, Celtics'i 113-93 mağlup etti. Ligde son haftaların formda takımları Grizzlies ve Nets, son 10 maçlarında 8. galibiyetlerini aldı.

Lider Celtics art arda 2. maçını kaybetti (NBA'de gecenin sonuçları 13 Aralık 2022) - 1

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA)  7 karşılaşmayla devam edildi. 

Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Boston Celtics, Golden State Warriors'tan sonra Los Angeles Clippers'a da yenildi.

Lider Celtics art arda 2. maçını kaybetti (NBA'de gecenin sonuçları 13 Aralık 2022) - 2

Ev sahibi Clippers'ı galibiyete, yüzde 83,3 saha içi isabetiyle 25 sayı, 9 ribaunt, 6 asist üreten Kawhi Leonard ve 26 sayı, 6 ribauntla oynayan Paul George taşıdı.

Lider Celtics art arda 2. maçını kaybetti (NBA'de gecenin sonuçları 13 Aralık 2022) - 3

Son 6 maçının 3'ünü kaybeden Celtics'te Jayson Tatum 20 sayı, 11 ribaunt, Jaylen Brown 21 sayı ve Malcolm Brogdon 18 sayı, 6 asistle mücadele etti.

Lider Celtics art arda 2. maçını kaybetti (NBA'de gecenin sonuçları 13 Aralık 2022) - 4

Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın 112-111 yenildiği San Antonio Spurs deplasmanında 2 sayı kaydetti.

Lider Celtics art arda 2. maçını kaybetti (NBA'de gecenin sonuçları 13 Aralık 2022) - 5

GRIZZLIES VE NETS SERİLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Ligde son haftaların formda takımları Memphis Grizzlies ve Brooklyn Nets, son 10 maçlarında 8. galibiyetlerini aldı.

Lider Celtics art arda 2. maçını kaybetti (NBA'de gecenin sonuçları 13 Aralık 2022) - 6

Sahasında oynadığı Atlanta Hawks karşılaşmasını 128-103 kazanan Memphis Grizzlies, üst üste 6'ncı, deplasmanda Washington Wizards'ı 112-100 yenen Brooklyn Nets ise peş peşe 4. galibiyetini elde etti.

Lider Celtics art arda 2. maçını kaybetti (NBA'de gecenin sonuçları 13 Aralık 2022) - 7

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Grizzlies'te 22 sayı, 11 asist, 3 top çalmayla "double double" yapan Tyus Jones öne çıktı.

Lider Celtics art arda 2. maçını kaybetti (NBA'de gecenin sonuçları 13 Aralık 2022) - 8

Nets'te ise Kevin Durant 30 sayı, 9 ribaunt, 6 asist ve Kyrie Irving 24 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle oynadı.

Lider Celtics art arda 2. maçını kaybetti (NBA'de gecenin sonuçları 13 Aralık 2022) - 9

GECENİN SONUÇLARI (13 ARALIK 2022):

Washington Wizards-Brooklyn Nets: 100-112

Indiana Pacers-Miami Heat: 82-87

Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks: 128-103

San Antonio Spurs-Cleveland Cavaliers: 112-111

Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder: 121-114

Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 133-112

Los Angeles Clippers-Boston Celtics: 113-93

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