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Lider Galatasaray, Bodrum'da kazanarak tarihe geçti

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşştı. Sarı kırmızılılar Batshuayi'nin golüyle 3 puanı aldı ve puanını 34 yaptı. Galatasaray bu skorla Süper Lig tarihine geçerek ilk 12 maçta en fazla galibiyet alan takım oldu. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Lider Galatasaray, Bodrum'da kazanarak tarihe geçti - 1

Galatasaray, yenilmezlik serisini sürdürdü. 

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum Futbol Kulübü'ne konuk oldu.

Müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetti. 

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Lider Galatasaray, Bodrum'da kazanarak tarihe geçti - 2

 Sarı kırmızılılar Batshuayi'nin golüyle 3 puanı aldı ve puanını 34 yaptı.

Galatasaray bu skorla Süper Lig tarihine geçerek ilk 12 maçta en fazla galibiyet alan takım oldu. 

Lider Galatasaray, Bodrum'da kazanarak tarihe geçti - 3

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

Bodrum FK'da Ege Bilsel, 45. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

46' Metehan Baltacı yerine Batshuayi oyunda.

54. dakikada Galatasaray, Batshuayi'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

63' Galatasaray'da Yunus çıktı, Ziyech oyunda.

72' Mertens yerine Jelert oyuna dahil oldu. 

90' Bodrumspor'da Gökdeniz'in şutu direkten döndü. 

Lider Galatasaray, Bodrum'da kazanarak tarihe geçti - 4

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ile Ismail Jakobs'un yanı sıra kart cezalısı Davinson Sanchez forma giyemedi.

Lider Galatasaray, Bodrum'da kazanarak tarihe geçti - 5

İLK 11'LER

Sipay Bodrum FK:

Gökhan | Üzeyir, Celutska, Ajeti, Ege | Fredy, Taylan | Dimitrov, Samet, Gökdeniz | Puşcaş.

Galatasaray:

Muslera | Kaan, Metehan, Abdülkerim, Barış | Sallai, Torreira, Sara, Yunus | Mertens, Osimhen.

Lider Galatasaray, Bodrum'da kazanarak tarihe geçti - 6

DİĞER KARELER

Lider Galatasaray, Bodrum'da kazanarak tarihe geçti - 7
Lider Galatasaray, Bodrum'da kazanarak tarihe geçti - 8
Lider Galatasaray, Bodrum'da kazanarak tarihe geçti - 9
Lider Galatasaray, Bodrum'da kazanarak tarihe geçti - 10
Lider Galatasaray, Bodrum'da kazanarak tarihe geçti - 11
Lider Galatasaray, Bodrum'da kazanarak tarihe geçti - 12
Lider Galatasaray, Bodrum'da kazanarak tarihe geçti - 13
Lider Galatasaray, Bodrum'da kazanarak tarihe geçti - 14
Lider Galatasaray, Bodrum'da kazanarak tarihe geçti - 15
Lider Galatasaray, Bodrum'da kazanarak tarihe geçti - 16
Lider Galatasaray, Bodrum'da kazanarak tarihe geçti - 17
Lider Galatasaray, Bodrum'da kazanarak tarihe geçti - 18
Lider Galatasaray, Bodrum'da kazanarak tarihe geçti - 19
Lider Galatasaray, Bodrum'da kazanarak tarihe geçti - 20
Lider Galatasaray, Bodrum'da kazanarak tarihe geçti - 21
Lider Galatasaray, Bodrum'da kazanarak tarihe geçti - 22
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