Lider Galatasaray, Bodrum'da kazanarak tarihe geçti
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşştı. Sarı kırmızılılar Batshuayi'nin golüyle 3 puanı aldı ve puanını 34 yaptı. Galatasaray bu skorla Süper Lig tarihine geçerek ilk 12 maçta en fazla galibiyet alan takım oldu. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Galatasaray, yenilmezlik serisini sürdürdü.
Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum Futbol Kulübü'ne konuk oldu.
Müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetti.