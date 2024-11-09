Lider Galatasaray, iki eksikle Süper Lig'de Samsunspor'u konuk edecek: Davinson Sanchez kart sınırında!
Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, 12. haftada yarın en yakın takipçisi Samsunspor ile karşılaşacak. Galatasaray'da Icardi ve Kaan forma giyemeyecek Davinson Sanchez ise kart sınırında. İşte ayrıntılar ve takımdaki son durum...
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın en yakın takipçisi Samsunspor ile karşılaşacak.
RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.