Lider Galatasaray, Sivasspor'u farklı geçti: Son 4 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik yetiyor!
Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Sivasspor'u konuk eden lider Galatasaray, 3 puanı 4 golle aldı. Bu sonuçla puanını 83'e çıkaran sarı kırmızılı ekip Fenerbahçe ile arasında farkı maç fazlasıyla 8'e çıkardı. Galatasaray, ligde kalan 4 maçında 2 galibiyet 1 beraberlik alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Maçta Eren Elmalı sakatlık yaşarken Osimhen rekor kırdı. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Sivasspor'u ağırladı.
RAMS Park'taki maçı hakem Ozan Ergün yönetti.
Mücadele 4-1'lik Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.