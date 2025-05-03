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Lider Galatasaray, Sivasspor'u farklı geçti: Son 4 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik yetiyor!

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Sivasspor'u konuk eden lider Galatasaray, 3 puanı 4 golle aldı. Bu sonuçla puanını 83'e çıkaran sarı kırmızılı ekip Fenerbahçe ile arasında farkı maç fazlasıyla 8'e çıkardı. Galatasaray, ligde kalan 4 maçında 2 galibiyet 1 beraberlik alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Maçta Eren Elmalı sakatlık yaşarken Osimhen rekor kırdı. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Lider Galatasaray, Sivasspor'u farklı geçti: Son 4 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik yetiyor! - 1

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Sivasspor'u ağırladı.

RAMS Park'taki maçı hakem Ozan Ergün yönetti. 

Mücadele 4-1'lik Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi. 

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Lider Galatasaray, Sivasspor'u farklı geçti: Son 4 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik yetiyor! - 2

Bu sonuçla puanını 83'e çıkaran sarı kırmızılı ekip Fenerbahçe ile arasında farkı maç fazlasıyla 8'e çıkardı.

Galatasaray, ligde kalan 4 maçında 2 galibiyet 1 beraberlik alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. 

Lider Galatasaray, Sivasspor'u farklı geçti: Son 4 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik yetiyor! - 3

Eren Elmalı yaşadığı sakatlık nedeniyle 25. dakikada yerini Jakobs'a bıraktı. 

Mücadelenin ilk golünü atan Torreira, bu sezon 6. golüne ulaştı.

Lider Galatasaray, Sivasspor'u farklı geçti: Son 4 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik yetiyor! - 4

İkinci ve dördüncü golleri atan Osimhen ise 33 gole ulaşarak kariyer rekorunu kırdı. 

Cezası biten ve formasına kavuşan Barış Alper ise takımının üçüncü golünü kaydetti. 

Lider Galatasaray, Sivasspor'u farklı geçti: Son 4 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik yetiyor! - 5

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

9'  Torreira, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. 

15' Osimhen takımının ikinci golünü attı.

22' Galatasaray Barış Alper'in golüyle farkı 3'e çıkardı. 

25' Eren Elmalı yaşadığı sakatlık nedeniyle yerini Jakobs'a bıraktı. 

31' Osimhen takımının dördüncü kendisinin ikinci golünü attı: 4-0

33' Sivasspor Manaj'ın golüyle farkı 3'e indirdi. 

45+3 İlk yarı sona erdi. 

İKİNCİ DEVRE

47' Osimhen'in hat-trick yaparak attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 

71' Galatasaray'da Gabriel Sara, Kaan Ayhan ve Dries Mertens oyuna dahil oldu. Victor Osimhen, Mario Lemina ve Davinson Sanchez oyundan çıktı.

86' Torreira kenara gelirken Berkan Mutlu oyuna dahil oldu. 

90+5 Mücadele sona erdi. 

Lider Galatasaray, Sivasspor'u farklı geçti: Son 4 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik yetiyor! - 6

YUNUS AKGÜN'E 100. MAÇ PLAKETİ

Galatasaray formasıyla 100 resmi maça çıkan Yunus Akgün'e plaket verildi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda yapılan maçta "Dalya" diyen Yunus'a müsabaka öncesinde başkan Dursun Özbek tarafından plaket takdim edildi.

Lider Galatasaray, Sivasspor'u farklı geçti: Son 4 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik yetiyor! - 7

BARIŞ ALPER, 2 MAÇ SONRA SAHAYA ÇIKTI

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, 2 maç sonra formasına kavuştu.

Milli futbolcu, sarı-kırmızılı ekibin Ziraat Türkiye Kupası'nda yaptığı TÜMOSAN Konyaspor müsabakasında kırmızı kart, Süper Lig'de oynadığı ikas Eyüpspor mücadelesinde ise sarı kart cezası nedeniyle süre alamadı.

Barış Alper, iki maçlık aranın ardından Sivasspor karşılaşmasıyla ilk 11'de mücadele etti.

Lider Galatasaray, Sivasspor'u farklı geçti: Son 4 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik yetiyor! - 8

TRİBÜNLER KAPALI GİŞE

Galatasaray taraftarı, Net Global Sivasspor müsabakasına büyük ilgi gösterdi.

Süper Lig'de üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğa giden sarı-kırmızılı ekibi taraftarları yalnız bırakmadı. Karşılaşmanın biletlerini tüketen taraftarlar, tribünleri tamamen doldurarak takımlarını destekledi.

Lider Galatasaray, Sivasspor'u farklı geçti: Son 4 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik yetiyor! - 9

GALATASARAY'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan ikas Eyüpspor maçının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Buruk; Przemyslaw Frankowski ile Gabriel Sara’nın yerine Barış Alper Yılmaz ile Alvaro Morata’ya görev verdi.

Lider Galatasaray, Sivasspor'u farklı geçti: Son 4 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik yetiyor! - 10

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Barış Alper, Morata, Osimhen.

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Ziya, Samuel, Tolga, Efkan, Bekir, Rodrigues, Manaj

Lider Galatasaray, Sivasspor'u farklı geçti: Son 4 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik yetiyor! - 11

MAÇTAN DİĞER KARELER

Lider Galatasaray, Sivasspor'u farklı geçti: Son 4 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik yetiyor! - 12
Lider Galatasaray, Sivasspor'u farklı geçti: Son 4 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik yetiyor! - 13
Lider Galatasaray, Sivasspor'u farklı geçti: Son 4 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik yetiyor! - 14
Lider Galatasaray, Sivasspor'u farklı geçti: Son 4 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik yetiyor! - 15
Lider Galatasaray, Sivasspor'u farklı geçti: Son 4 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik yetiyor! - 16
Lider Galatasaray, Sivasspor'u farklı geçti: Son 4 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik yetiyor! - 17
Lider Galatasaray, Sivasspor'u farklı geçti: Son 4 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik yetiyor! - 18
Lider Galatasaray, Sivasspor'u farklı geçti: Son 4 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik yetiyor! - 19
Lider Galatasaray, Sivasspor'u farklı geçti: Son 4 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik yetiyor! - 20
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