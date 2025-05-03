Lider Galatasaray, Sivasspor'u farklı geçti: Son 4 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik yetiyor!

BARIŞ ALPER, 2 MAÇ SONRA SAHAYA ÇIKTI

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, 2 maç sonra formasına kavuştu.



Milli futbolcu, sarı-kırmızılı ekibin Ziraat Türkiye Kupası'nda yaptığı TÜMOSAN Konyaspor müsabakasında kırmızı kart, Süper Lig'de oynadığı ikas Eyüpspor mücadelesinde ise sarı kart cezası nedeniyle süre alamadı.



Barış Alper, iki maçlık aranın ardından Sivasspor karşılaşmasıyla ilk 11'de mücadele etti.