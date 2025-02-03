Lider sahaya çıkıyor: Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanında (Muhtemel 11)
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oluyor. İşte kritik mücadeleye dair ayrıntılar ve her iki takımın da muhtemel 11'leri...
Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep FK'ya konuk oluyor.
Gaziantep Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Bu sezon Süper Lig'de 20 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 17 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.
Namağlup sarı-kırmızılılar maç eksiğiyle 54 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderlik koltuğunda.