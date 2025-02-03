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Lider sahaya çıkıyor: Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanında (Muhtemel 11)

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oluyor. İşte kritik mücadeleye dair ayrıntılar ve her iki takımın da muhtemel 11'leri...

Lider sahaya çıkıyor: Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanında (Muhtemel 11) - 1

Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep FK'ya konuk oluyor. 

Gaziantep Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Bu sezon Süper Lig'de 20 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 17 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Namağlup sarı-kırmızılılar maç eksiğiyle 54 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderlik koltuğunda.

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Lider sahaya çıkıyor: Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanında (Muhtemel 11) - 2

5 EKSİK

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Kerem Demirbay, Ismail Jakobs ve Yunus Akgün Gaziantep karşısında forma giyemeyecek.

Victor Nelsson ise transfer görüşmelerinde bulunmak için kendi isteği doğrultusunda kamp kadrosunda yer almadı.

Lider sahaya çıkıyor: Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanında (Muhtemel 11) - 3

MUHTEMEL 11

Gaziantep FK: Burak Bozan, Mandouki, Arda Kızıldağ, Viana, Sorescu, Kozlowski, N'Diaye, Maxim, Mustafa Eskihellaç, Kodro, Okerek

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Barış, Osimhen

Lider sahaya çıkıyor: Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanında (Muhtemel 11) - 4

4 İSİM SINIRDA

Sarı kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı sarı kart ceza sınırında.

Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Gaziantep ise topladığı 26 puanla 10. basamakta.

Lider sahaya çıkıyor: Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanında (Muhtemel 11) - 5
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