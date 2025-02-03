Lider sahaya çıkıyor: Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanında (Muhtemel 11)

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Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Kerem Demirbay, Ismail Jakobs ve Yunus Akgün Gaziantep karşısında forma giyemeyecek.

Victor Nelsson ise transfer görüşmelerinde bulunmak için kendi isteği doğrultusunda kamp kadrosunda yer almadı.