Lider sahaya çıkıyor: Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig’de lider Galatasaray, ligin zorlu ekiplerinden Samsunspor’a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar, Karadeniz ekibiyle oynadığı son 7 karşılaşmadan galibiyet çıkarırken bu başarısını tekrarlamak için sahaya çıkacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar, 3-2 kazanmayı başarmıştı. Galatasaray, ligde geçtiğimiz haftayı bay geçerken Beşiktaş mağlubiyetiyle ağır yara almıştı. Peki Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…
Galatasaray’ın Samsunspor mücadelesinde en önemli kozu Osimhen olacak. Bu sezon 23 Süper Lig maçında 20 kez fileleri havalandırarak gol krallığında zirvede yer alan Osimhen, performansıyla sarı-kırmızılıları sırtlıyor. Karadeniz ekibi ise bu sezon performansı ile dikkat çekti. Ligde oynadığı son üç karşılaşmayı kazanamayan Samsunspor, ev sahibi avantajını kullanarak mücadeleden 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…