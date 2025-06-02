Ligler ne zaman başlayacak? 2025 - 2026 Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig başlangıç ve bitiş tarihi

Süper Lig'de sezon şampiyonu Galatasaray oldu ve 5. yıldızı taktı. 2024-2025 sezonu 1 Haziran'da noktalandı ve TFF yeni sezon liglerin programlarını açıkladı. Buna göre Süper Lig 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerindeki maçlarla açılışını yapacak. 2025-2026 yılı 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig maçları ne zaman?