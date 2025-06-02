Ligler ne zaman başlayacak? 2025 - 2026 Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig başlangıç ve bitiş tarihi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni sezonda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in başlangıç ve bitiş tarihlerini paylaştı. Spor severler liglerin programlarını takip ediyor. Yeni sezonda maçlar ağustos ayı ile beraber başlamış olacak. İşte, Süper Lig başlangıç ve bitiş tarihi...
Süper Lig'de sezon şampiyonu Galatasaray oldu ve 5. yıldızı taktı. 2024-2025 sezonu 1 Haziran'da noktalandı ve TFF yeni sezon liglerin programlarını açıkladı. Buna göre Süper Lig 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerindeki maçlarla açılışını yapacak. 2025-2026 yılı 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig maçları ne zaman?