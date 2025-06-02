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Ligler ne zaman başlayacak? 2025 - 2026 Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig başlangıç ve bitiş tarihi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni sezonda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in başlangıç ve bitiş tarihlerini paylaştı. Spor severler liglerin programlarını takip ediyor. Yeni sezonda maçlar ağustos ayı ile beraber başlamış olacak. İşte, Süper Lig başlangıç ve bitiş tarihi...

Ligler ne zaman başlayacak? 2025 - 2026 Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig başlangıç ve bitiş tarihi - 1

Süper Lig'de sezon şampiyonu Galatasaray oldu ve 5. yıldızı taktı. 2024-2025 sezonu 1 Haziran'da noktalandı ve TFF yeni sezon liglerin programlarını açıkladı. Buna göre Süper Lig 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerindeki maçlarla açılışını yapacak. 2025-2026 yılı 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig maçları ne zaman?

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Ligler ne zaman başlayacak? 2025 - 2026 Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig başlangıç ve bitiş tarihi - 2

LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig ve Trendyol 1. Lig yeni sezona 8 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak.

Nesine 2. Lig, 23 Ağustos 2025'te, Nesine 3. Lig ise 6 Eylül 2025 tarihinde başlıyor olacak.

Ligler ne zaman başlayacak? 2025 - 2026 Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig başlangıç ve bitiş tarihi - 3

LİGLERDE SEZON PROGRAMI

Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısı 19, 20, 21, 22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan maçlarla sona erecek.

İkinci yarı 16, 17, 18, 19 Ocak 2026 tarihlerindeki mücadelelerle başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2026 tarihinde son bulacak.

1. Lig

Trendyol 1. Lig 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerindeki maçlarla başlyacak. 26, 27, 28, 29 Aralık 2025 tarihlerindeki karşılaşmalar sonrasında devre arası yapılacak. İkinci yarı 9, 10, 11, 12 Ocak 2026 tarihlerindeki müsabakalarla başlayacak ve normal sezon 2 Mayıs 2026 tarihinde bitecek. Trendyol 1. Lig'de 7, 26, 30 ve 34. hafta müsabakaları hafta içi düzenlenecek.

Ligler ne zaman başlayacak? 2025 - 2026 Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig başlangıç ve bitiş tarihi - 4

2. Lig

Nesine 2. Lig 23 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak. İlk yarı 19 takımla oynanan grupta 21 Aralık 2025, 18 takımla oynanan grupta ise 14 Aralık 2025 tarihinde son bulacak.

İkinci yarı 10 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve normal sezon 25 Nisan 2026 tarihinde bitecek. Nesine 2. Lig'de 19 takımlı grupta 13, 23, 30, 32 ve 35. hafta müsabakaları, 18 takımlı grupta ise 21 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi gerçekleşecek.

3. Lig

Nesine 3. Lig 6 Eylül 2025 tarihindeki maçlarla başlayacak. İlk yarı 14 Aralık 2025 tarihinde bitecek, ikinci yarı 10 Ocak 2026'da başlayacak ve normal sezon 18 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. Nesine 3. Lig'de 26. hafta müsabakaları hafta içi olacak.

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