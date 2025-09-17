NTV.COM.TR

Liglerde bugün! Kimin, hangi takımın maçı var? 17 Eylül günün maçları

Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmalar devam ediyor. 17 Eylül maç takvimine göre Süper Lig'de ertelenen karşılaşmalar gerçekleşecek. ZTK'da ise 2. hafta mücadeleleri yaşanacak. Şampiyonlar Ligi, lig aşaması 1. maçları ile devam ediyor. İşte, bugünkü maçlar...

Futbol severler günlük olarak maç programını takip ediyor. Yerli ve yabancı liglerin yanı sıra devlerin yarıştığı turnuvalar da öne çıkıyor. 17 Eylül Çarşamba günü Süper Lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nden maçlar olacak. Peki, bugün kimin, hangi takımın maçı var?

GÜNÜN MAÇLARI (17 Eylül)

Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de ertelenen müsabakalar gerçekleşecek.

Fenerbahçe - Alanyaaspor (20:00)

Karagümrük - Başakşehir (20:00)

Samsunspor - Kasımpaşa (20:00)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Ereğli - Bursaspor (14:00)

Kahramanmaraş - Karaman FK (14:30)

Muş 1984 - Mazıdağı Fostfat Spor (14:30)

Dersimspor - Şanlıurfaspor (14:30)

Yeşilyurt Belediyespor - Adana 1954 (14:30)

Erbaaspor - Pazarspor (15:00)

Silivrispor - Beyoğlu Yeni Çarşı (15:00)

Kütahyaspor - Altınordu (15:00)

Küçükçekmece Sinopspor - İnegölspor (15:00)

Galata - Beykoz Anadolu (15:00)

Somaspor - Çankaya FK (15:00)

Kepez Belediyespor - Denizli İdmanyurdu (15:00)

Karabük İdmanyurdu - Gebze Spor (15:00)

Kastamonuspor 1966 - Fatsa Belediyespor (15:00)

Çorluspor 1947 - Ayvalıkgücü (15:00)

Amasyaspor - 1461 Trabzon FK (15:00)

Silifke Belediyespor - Kahramanmaraş İstiklal Spor (15:00)

Sivasspor - Şiran Yıldızspor (16:00)

Elazığspor - 12 Bingölspor (18:00)

Bornova FK - Aliağa (19:00)

Menemen Belediyespor - Anadolu Üniversitesi (19:00)

Niğde Belediyesi Spor - 68 Aksarayspor (19:00)

Orduspor 1967 - Sebat Gençlik Spor (19:00)

Balıkesirspor - Yalova Yeşilova Spor (19:00)

24 Erzincanspor - 1926 Bulancakspor (19:00)

Karşıyaka - Bursa Yıldırımspor (19:00)

Şampiyonlar Ligi

Olympiakos - Pafos (19:45)

Slavia Prag - Bodo/Glimt (19:45)

Bayern Münih - Chelsea (22:00)

PSG - Atalanta (22:00)

Ajax - İnter (22:00)

Liverpool - Atletico Madrid (22:00)

