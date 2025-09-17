Liglerde bugün! Kimin, hangi takımın maçı var? 17 Eylül günün maçları
Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmalar devam ediyor. 17 Eylül maç takvimine göre Süper Lig'de ertelenen karşılaşmalar gerçekleşecek. ZTK'da ise 2. hafta mücadeleleri yaşanacak. Şampiyonlar Ligi, lig aşaması 1. maçları ile devam ediyor. İşte, bugünkü maçlar...
Futbol severler günlük olarak maç programını takip ediyor. Yerli ve yabancı liglerin yanı sıra devlerin yarıştığı turnuvalar da öne çıkıyor. 17 Eylül Çarşamba günü Süper Lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nden maçlar olacak. Peki, bugün kimin, hangi takımın maçı var?