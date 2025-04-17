Liglerin play-off maçları ne zaman? Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig, Nesine 3. Lig final tarihi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2024-2025 sezonunda Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig, Nesine 3. Lig play-off takvimini paylaştı. Normal sezonu tamamlayan takımlar şampiyonlarını belirlemek adına play-off'larda mücadele edecek. Ayrıca liglerde düşen veya üst lige çıkan takımlar da karşılaşmaların ardından kesinleşecek. Peki, 1, 2. ve 3. Lig finalleri ne zaman?
Trendyol 1. Lig, Nesine 2. ve 3. Liglerde final tarihleri belli oldu. Çift devreli liglerde play-off maçları sonunda düşen veya üst lige yükselen takımlar belli olacak. Liglerde finaller mayıs ve haziran ayında olacak. İşte, Liglerin play-off maçları takvimi...