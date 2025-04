Liglerin play-off maçları ne zaman? Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig, Nesine 3. Lig final tarihi

Nesine 2. Lig sistemi

18 takımlı 2 grupta, çift devreli lig usulü uygulanır. Müsabakalar sonunda her iki grupta ligi 16, 17 ve 18. sırada bitiren toplam 6 takım TFF 3. Lig'e düşer. Her iki grupta 1. olan takımlar doğrudan TFF 1. Lig'e yükselir.



TFF 2. Ligin her iki grubunda 2, 3, 4, 5. ve 6. sırayı alan takımlar, TFF 1. Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği Play-Off müsabakalarına katılır. Play Off Müsabakaları Grup İçi Eşleşmeler ve Final Müsabakası olmak üzere iki kademeden oluşur.



Grup içi play off müsabakaları 3 tur oynanır ve her iki grupta 2. sırayı alan takımlar doğrudan 3. tura yükselir.



1. turda gruplarında 3. sırada olan takımlar ile 6. sırayı alan takımlar, 4. sıradaki takımlar ile 5. sırayı alan takımlar eşleşir. Eşleşmeler tek maç olarak 3. ve 4. sıraları alan takımların sahasında oynanır.



2. tur karşılaşmaları her iki grupta 1. turdan gelen takımlar arasında çift maç usulüne göre gerçekleşir. ilk maç ligi daha alt sırada bitiren takımların sahasında düzenlenir. 2. Tur müsabakaları sonunda tur atlayan takımlar 3. tura yükselir.



3. tur maçları, ligi 2. sırada bitiren takımlar ile 2. turdan gelen takımlar arasında ve ilk maç 2. turdan gelen takımların sahasında çift maç usulüne göre oynanır.



Final ise TFF tarafından belirlenen sahada tek maç eleme usulüne göre yapılır. Kazanan takım 1. Lige yükselir.