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Liglerin play-off maçları ne zaman? Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig, Nesine 3. Lig final tarihi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2024-2025 sezonunda Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig, Nesine 3. Lig play-off takvimini paylaştı. Normal sezonu tamamlayan takımlar şampiyonlarını belirlemek adına play-off'larda mücadele edecek. Ayrıca liglerde düşen veya üst lige çıkan takımlar da karşılaşmaların ardından kesinleşecek. Peki, 1, 2. ve 3. Lig finalleri ne zaman?

Liglerin play-off maçları ne zaman? Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig, Nesine 3. Lig final tarihi - 1

Trendyol 1. Lig, Nesine 2. ve 3. Liglerde final tarihleri belli oldu. Çift devreli liglerde play-off maçları sonunda düşen veya üst lige yükselen takımlar belli olacak. Liglerde finaller mayıs ve haziran ayında olacak. İşte, Liglerin play-off maçları takvimi...

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Liglerin play-off maçları ne zaman? Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig, Nesine 3. Lig final tarihi - 2

LİGLERDE PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig
1. Tur: 15 Mayıs Perşembe
2. Tur / 1. Maçlar: 19 Mayıs Pazartesi
2. Tur / 2. Maçlar: 23 Mayıs Cuma
Final: 29 Mayıs Perşembe


Nesine 2. Lig
1. Tur: 8 Mayıs Perşembe
2. Tur / 1. Maçlar: 12 Mayıs Pazartesi
2. Tur / 2. Maçlar: 16 Mayıs Cuma
3. Tur / 1. Maçlar: 22 Mayıs Perşembe
3. Tur / 2. Maçlar: 26 Mayıs Pazartesi

Nesine 3. Lig
1. Tur: 30 Nisan Çarşamba
2. tur / 1. Maçlar: 5 Mayıs Pazartesi
2. Tur / 2. Maçlar: 9 Mayıs Cuma
3. Tur / 1. Maçlar: 15 Mayıs Perşembe
3. Tur / 2. Maçlar: 19 Mayıs Pazartesi
1. - 2. Grup Final: 24 Mayıs Cumartesi
3. - 4. Grup Final: 25 Mayıs Pazar

Liglerin play-off maçları ne zaman? Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig, Nesine 3. Lig final tarihi - 3

Trendyol 1. Lig sistemi

18 takımın yer aldığı TFF 1. Lig’de 16., 17. ve 18. sıraları alan 3 3 takım TFF 2. Lig'e düşer. TFF 1. Lig’de, 1. ve 2. sıraları alan iki takım Süper Lig’e yükselir.

3., 4., 5., 6. ve 7. sırayı alan toplam beş takım Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği Play-Off Müsabakaları oynarlar. Ancak puan sıralamasında 3. olan takım
doğrudan Play Off Finaline yükselir.

Puan sıralamasında 4. olan takım ile 7. olan takım,; 5. olan takım ile de 6. olan takım eşleşirler. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 4. ve 5. olan takımların sahasında oynanır.

Liglerin play-off maçları ne zaman? Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig, Nesine 3. Lig final tarihi - 4

Nesine 2. Lig sistemi

18 takımlı 2 grupta, çift devreli lig usulü uygulanır. Müsabakalar sonunda her iki grupta ligi 16, 17 ve 18. sırada bitiren toplam 6 takım TFF 3. Lig'e düşer. Her iki grupta 1. olan takımlar doğrudan TFF 1. Lig'e yükselir.

TFF 2. Ligin her iki grubunda 2, 3, 4, 5. ve 6. sırayı alan takımlar, TFF 1. Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği Play-Off müsabakalarına katılır. Play Off Müsabakaları Grup İçi Eşleşmeler ve Final Müsabakası olmak üzere iki kademeden oluşur.

Grup içi play off müsabakaları 3 tur oynanır ve her iki grupta 2. sırayı alan takımlar doğrudan 3. tura yükselir.

1. turda gruplarında 3. sırada olan takımlar ile 6. sırayı alan takımlar, 4. sıradaki takımlar ile 5. sırayı alan takımlar eşleşir. Eşleşmeler tek maç olarak 3. ve 4. sıraları alan takımların sahasında oynanır.

2. tur karşılaşmaları her iki grupta 1. turdan gelen takımlar arasında çift maç usulüne göre gerçekleşir. ilk maç ligi daha alt sırada bitiren takımların sahasında düzenlenir. 2. Tur müsabakaları sonunda tur atlayan takımlar 3. tura yükselir.

3. tur maçları, ligi 2. sırada bitiren takımlar ile 2. turdan gelen takımlar arasında ve ilk maç 2. turdan gelen takımların sahasında çift maç usulüne göre oynanır.

Final ise TFF tarafından belirlenen sahada tek maç eleme usulüne göre yapılır. Kazanan takım 1. Lige yükselir.

Liglerin play-off maçları ne zaman? Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig, Nesine 3. Lig final tarihi - 5

Nesine 3. Lig sistemi

3. Lig'de 16 takım yer alır. Takımlar 4 grupta mücadele eder ve çift devreli lig müsabakaları sonunda, gruplarını 14., 15. ve 16. bitiren toplam 12 takım Bölgesel Amatör Lig'e düşer.

Gruplarında 1. sırada alan takımlar TFF 2. Lig'e yükselirler. Maçlar sonunda gruplarında 2., 3., 4., 5. ve 6. sırayı alan takımlar, TFF 2. Lig'e yükselecek son 2 takımın belirleneceği Play-Off müsabakalarına katılacak. Play Off müsabakaları grup içi eşleşmeler ve final mücadelelerinden oluşur.

Grup içi play off maçları 3 tur oynanır. Her grupta, 2. sırayı alan takımlar doğrudan 3. tura yükselir.

1. turda grubunda 3. sırayı alan takımlar ile 6. sırayı alan takımlar, 4. sırayı alan takımlar ile 5. sırayı alan takımlar eşleşir. Eşleşmeler tek maç olarak 3. ve 4. sıraları alan takımların sahasında oynanır.

2. tur maçları her iki grupta 1. turdan gelen takımlar arasında, çift maç usulüne göre ve ilk maç ligi daha alt sırada bitiren takımların sahasında oynanır. 2. tur karşılaşmaları sonunda kazananlar 3. tura yükselir.

3. tur müsabakaları, ligi 2. sırada bitiren takımlar ile 2. turdan gelen takımlar arasında ve 2. turdan gelen takımların sahasında çift maç olarak oynanır. 3. turu kazanan takımlar tarafsız sahada tek maç usulüne göre final oynar. Finaller her gruptan 1 takım olmak üzere toplam 4 takım arasında gerçekleşir. Böylece finali kazanan 2 takım da TFF 2. Lige adını yazdırır.

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