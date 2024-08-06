Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kritik maçta Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu

LİLLE-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lille-Fenerbahçe maçı, 6 Ağustos Salı günü yapılacak.



Hainaut Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30 başlayacak müsabakayı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını, aynı ülkeden Mihai Marica ile George Florin Neacsu yapacak.



Horatiu Fesnic'in dördüncü hakemliği üstleneceği müsabakada Almanya'dan Christian Dingert VAR, aynı ülkeden Johann Pfeifer ise AVAR olarak görev alacak.

Kritik mücadele Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.