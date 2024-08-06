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Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kritik maçta Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 273. karşılaşmasına çıkacak. Fenerbahçe, rakibini elemesi durumunda Çekya temsilcisi Slavia Prag ile Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'nın eşleşmesinden tur atlayacak ekiple play-off etabında mücadele edecek. Peki, Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kritik maçta Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe, 2. eleme turunda İsviçre'nin Lugano ekibini eledi. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi maça dair tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisi merak ediliyor. İşte, Lille-Fenerbahçe maçı tarihi...

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Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kritik maçta Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu - 2

LİLLE-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lille-Fenerbahçe maçı, 6 Ağustos Salı günü yapılacak.

Hainaut Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30 başlayacak müsabakayı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını, aynı ülkeden Mihai Marica ile George Florin Neacsu yapacak.

Horatiu Fesnic'in dördüncü hakemliği üstleneceği müsabakada Almanya'dan Christian Dingert VAR, aynı ülkeden Johann Pfeifer ise AVAR olarak görev alacak.

Kritik mücadele Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kritik maçta Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu - 3

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 şu şekilde;

"Livakovic; Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi; İsmail, Krunic; Tadic, Szymanski, Saint-Maximin ve Dzeko."

Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kritik maçta Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu - 4

GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE OLACAK

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri, Lille karşısında ilk kez sahada yer alabilir.

Lugano maçlarında oynamayan Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri, Jose Mourinho'nun şansı vermesi durumunda sarı-lacivertli formayla sahada ilk kez yer alacak.

Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kritik maçta Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu - 5

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 37. SINAV

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 37. maçını oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 36 karşılaşmada 14 galibiyet, 11'er beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 54 gol atttı, kalesinde 43 gole engel olamadı.

Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kritik maçta Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu - 6

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

Fenerbahçe'nin, kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri.

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