Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında bu akşam Fransa'nın güçlü ekiplerinden Lille ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde play-off'lara kalmak için Lille engelini geçmek isteyen temsilcimiz Fenerbahçe, galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, zorlu Lille deplasmanında galibiyet için sahada olacak. Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun öğrencileri, Lille engelini kayıpsız geçerek saha avantajını eline almak istiyor. Gözler bu akşam UEFA kadrosunda yer alan Allan Saint-Maximin ve El Nesyri'de olacak. Peki, Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?