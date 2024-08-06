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Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında bu akşam Fransa'nın güçlü ekiplerinden Lille ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde play-off'lara kalmak için Lille engelini geçmek isteyen temsilcimiz Fenerbahçe, galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, zorlu Lille deplasmanında galibiyet için sahada olacak. Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun öğrencileri, Lille engelini kayıpsız geçerek saha avantajını eline almak istiyor. Gözler bu akşam UEFA kadrosunda yer alan Allan Saint-Maximin ve El Nesyri'de olacak. Peki, Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 2

LİLLE-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam Fransa'nın Lille takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Hainaut Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30 başlayacak müsabaka Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 3

MAÇI RUMEN HAKEM YÖNETECEK

Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını, aynı ülkeden Mihai Marica ile George Florin Neacsu yapacak.

Horatiu Fesnic'in dördüncü hakemliği üstleneceği müsabakada Almanya'dan Christian Dingert VAR, aynı ülkeden Johann Pfeifer ise AVAR olarak görev alacak.

Fenerbahçe, 2. eleme turunda İsviçre'nin Lugano ekibini eledi.

Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 4

GÖZLER MAXİMİN VE EL NESYRİ'DE OLACAK

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri, Lille karşısında ilk kez sahada yer alabilir.

Lugano maçlarında oynamayan Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri, Jose Mourinho'nun şansı vermesi durumunda sarı-lacivertli formayla sahada ilk kez yer alacak.

Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 5

FENERBAHÇE'NİN PLAY-OFF'TAKİ MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Fransa temsilcisi Lille'i geçmesi durumunda, play-off turunda Slavia Prag-Union SG maçının kazananıyla eşleşecek.

Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 6

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

Fenerbahçe'nin, kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri.

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