Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, zorlu Lille deplasmanında galibiyet için sahada olacak. Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun öğrencileri, Lille engelini kayıpsız geçerek saha avantajını eline almak istiyor. Gözler bu akşam UEFA kadrosunda yer alan Allan Saint-Maximin ve El Nesyri'de olacak. Peki, Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?