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Lionel Messi Dünya Kupası'ndaki favorisini açıkladı

Dünya Kupası'ndan önce en çok merak edilen konulardan biri; Lionel Messi'nin kariyerindeki ilk Dünya Kupası'nı kazanıp, kazanamayacağı. Beklentilerin büyük olduğu yıldız oyuncu ise, ülkesi Arjantin'i şampiyonluk adayları arasında göstermedi.

Lionel Messi Dünya Kupası'ndaki favorisini açıkladı - 1

Lionel Messi Dünya Kupası'ndan önce Arjantinli taraftarları şaşırttı.

Lionel Messi Dünya Kupası'ndaki favorisini açıkladı - 2

Kariyerindeki en büyük eksiği tamamlamak isteyen futbol efsanesi, Katar 2022'deki şampiyonluk favorileri arasında ülkesini saymadı.

Lionel Messi Dünya Kupası'ndaki favorisini açıkladı - 3

Şampiyonluk adaylarını açıklayan Messi "Şampiyonluk adaylarım Brezilya, Fransa ve İngiltere. Bu üç takım diğerlerinden ayrılıyor. Ancak Dünya Kupası çok zor bir turnuva. Orada her şey olabilir." dedi.

Lionel Messi Dünya Kupası'ndaki favorisini açıkladı - 4

Takımı hakkında temkinli konuşan 35 yaşındaki Messi, "Kendimize güveniyoruz. Herkesin şansının olduğu güzel bir gruptayız. Bu yüzden adım adım düşünmeliyiz. Dünya Kupası'nda grup aşamaları asla kolay olmuyor. Umarım turnuvaya en güçlü şekilde başlarız." dedi.

Lionel Messi Dünya Kupası'ndaki favorisini açıkladı - 5

Messi'li Arjantin, Dünya Kupası C Grubu'nda Polonya, Meksika ve Suudi Arabistan ile karşılaşacak.

Lionel Messi Dünya Kupası'ndaki favorisini açıkladı - 6

Milli takımıyla 164 maça çıkan Messi, ülkesine ilk kupa zaferini 2021 yazında Copa America'yı kaldırarak yaşatmıştı.

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