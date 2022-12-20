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Lionel Messi Dünya Kupası'yla uyudu

Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanmasında en büyük pay sahibi olan Lionel Messi, 15 yıllık hayalini gerçekleştirdi. Dünya Kupası'yla birlikte uyuyan Messi, o anlarını sosyal medya hesabından paylaştı, gönderiye yorum ve beğeni yağdı.

Lionel Messi Dünya Kupası'yla uyudu - 1

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı yenerek 36 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Arjantin Milli Takımı, bu sabaha karşı ülkesine döndü. Uçaktan ilk olarak elinde kupayla Lionel Messi ve teknik direktör Scaloni indi.

Lionel Messi Dünya Kupası'yla uyudu - 2

Futbolcular ve teknik ekip, daha sonra kendilerini bekleyen üstü açık otobüse binerek havaalanından ayrıldı.

Lionel Messi Dünya Kupası'yla uyudu - 3

Arjantin Milli Takımı’nı taşıyan otobüs, kutlamalar için Buenos Aires sokaklarını dolduran binlerce futbolseverlerin arasında ilerlemekte zorlandı.

Lionel Messi Dünya Kupası'yla uyudu - 4

Coşkulu kutlamanın ardından futbolcular dinlenmek için odalarına çekildi.

Lionel Messi Dünya Kupası'yla uyudu - 5

MESSİ KUPAYLA UYUDU

Kupayı bir an olsun yanından ayırmayan Lionel Messi, 15 yıldır hayalini kurduğu kupayla uyudu.

Lionel Messi Dünya Kupası'yla uyudu - 6

Kariyerindeki tek eksik kupayı kazanmanın mutluluğu fotoğraf karelerine yansıdı. Messi'nin bu anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Lionel Messi Dünya Kupası'yla uyudu - 7

BİNLERCE ARJANTİNLİ SOKAKLARA AKIN ETTİ

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, milli takımın dünya kupası şampiyonluğunu kazanmasının ardından otobüsle zafer turu atmasını bekleyen binlerce kişi sokaklara akın etti.

Lionel Messi Dünya Kupası'yla uyudu - 8

Sabahın erken saatleriyle şehir merkezine yönelen on binlerce kişi, başkent sokaklarını doldurdu.

Lionel Messi Dünya Kupası'yla uyudu - 9

Milli takım otobüsünün geçeceği yerde sevinç gösterileri yapan binlerce kişi, takım otobüsünün şehir merkezinden geçmeyeceği haberi üzerine, otobüsün geçeceği otoyola yöneldi.

Lionel Messi Dünya Kupası'yla uyudu - 10

Polis barikatını aşan kalabalık, şampiyon milli takımı ve Dünya Kupası'nı görebilmek için 25 Mayıs otoyolunu trafiğe kapattı.

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Arjantin'deki kupa coşkusundan kareler...

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Lionel Messi Dünya Kupası'yla uyudu - 13
Lionel Messi Dünya Kupası'yla uyudu - 14
Lionel Messi Dünya Kupası'yla uyudu - 15
Lionel Messi Dünya Kupası'yla uyudu - 16
Lionel Messi Dünya Kupası'yla uyudu - 17
Lionel Messi Dünya Kupası'yla uyudu - 18
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Lionel Messi Dünya Kupası'yla uyudu - 22
Lionel Messi Dünya Kupası'yla uyudu - 23

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