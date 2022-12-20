Lionel Messi Dünya Kupası'yla uyudu

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı yenerek 36 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Arjantin Milli Takımı, bu sabaha karşı ülkesine döndü. Uçaktan ilk olarak elinde kupayla Lionel Messi ve teknik direktör Scaloni indi.