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Lionel Messi Fransa'ya döndü: Paris Saint-Germain antrenmanında alkışlı karşılama

Dünya Kupası 2022 Katar'da tarih yazan Lionel Messi, tatilin ardından takımı Paris Saint-Germain'in antrenmanına katıldı. Messi'yi takım arkadaşları alkışlarla karşıladı.

Lionel Messi Fransa'ya döndü: Paris Saint-Germain antrenmanında alkışlı karşılama - 1

Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanan Lionel Messi, tatilin ardından Fransa'ya dönerek takıma katıldı.


Lionel Messi Fransa'ya döndü: Paris Saint-Germain antrenmanında alkışlı karşılama - 2

Paris Saint-Germain'in antrenmanına dahil olan Messi'yi takım arkadaşları alkışlarla karşıladı.


Lionel Messi Fransa'ya döndü: Paris Saint-Germain antrenmanında alkışlı karşılama - 3

Yeni yılı ailesiyle birlikte karşılayan Messi, oynadığı tüm turnuvalarda kupayı kazanan futbolcu olmuştu.


Lionel Messi Fransa'ya döndü: Paris Saint-Germain antrenmanında alkışlı karşılama - 4

Arjantin formasıyla 2022 Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan Lionel Messi için transfer söylentileri ortaya atılmıştı.


Lionel Messi Fransa'ya döndü: Paris Saint-Germain antrenmanında alkışlı karşılama - 5

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Messi ile devam etmek istediklerini söylerken, "O çok mutlu, bunu milli takımda görebilirsiniz. Eğer bir oyuncu mutlu değilse performansının milli takım için iyi olmadığını göreceksiniz. Bu sezon bizim için harika bir performans sergiledi, milli takım için çok gol ve asist yaptı. Dünya Kupası'ndan sonra bir araya geleceğiz. İki taraf mutlu. Dünya Kupası'ndan sonra konuşacağız" demişti.

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