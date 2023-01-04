Lionel Messi Fransa'ya döndü: Paris Saint-Germain antrenmanında alkışlı karşılama

Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanan Lionel Messi, tatilin ardından Fransa'ya dönerek takıma katıldı.
Paris Saint-Germain'in antrenmanına dahil olan Messi'yi takım arkadaşları alkışlarla karşıladı.
Yeni yılı ailesiyle birlikte karşılayan Messi, oynadığı tüm turnuvalarda kupayı kazanan futbolcu olmuştu.
Arjantin formasıyla 2022 Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan Lionel Messi için transfer söylentileri ortaya atılmıştı.
PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Messi ile devam etmek istediklerini söylerken, "O çok mutlu, bunu milli takımda görebilirsiniz. Eğer bir oyuncu mutlu değilse performansının milli takım için iyi olmadığını göreceksiniz. Bu sezon bizim için harika bir performans sergiledi, milli takım için çok gol ve asist yaptı. Dünya Kupası'ndan sonra bir araya geleceğiz. İki taraf mutlu. Dünya Kupası'ndan sonra konuşacağız" demişti.