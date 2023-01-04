Lionel Messi Fransa'ya döndü: Paris Saint-Germain antrenmanında alkışlı karşılama

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Messi ile devam etmek istediklerini söylerken, "O çok mutlu, bunu milli takımda görebilirsiniz. Eğer bir oyuncu mutlu değilse performansının milli takım için iyi olmadığını göreceksiniz. Bu sezon bizim için harika bir performans sergiledi, milli takım için çok gol ve asist yaptı. Dünya Kupası'ndan sonra bir araya geleceğiz. İki taraf mutlu. Dünya Kupası'ndan sonra konuşacağız" demişti.