Lionel Messi sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmadı! Arjantin-Fransa finalinde oynayacak mı?

Dünya Kupası 2022 Katar finali için hazırlıklarını sürdüren Arjantin'de Lionel Messi yapılan son idmana çıkmadı.
Sol arka adalesinde ağrı hisseden Arjantnli yıldızın antrenmana bu sebeple çıkmadığı açıklandı.
35 yaşındaki Messi'nin durmunun endişe verici olmadığı ve final karşılaşmasında oynayacağı vurgulandı.
Messi, Hırvatistan ile oynanan yarı final maçında kısa süreli bir sakatlık yaşamıştı.
Arjantin ile Fransa Dünya Kupası finalinde 18 Aralık Pazar Saat 18.00'da karşı karşıya gelecek.
İşte Messi ve Arjantin'in Dünya Kupası 2022 macerasından yansıyan kareler...