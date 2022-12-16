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Lionel Messi sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmadı! Arjantin-Fransa finalinde oynayacak mı?

Dünya Kupası 2022 Katar finalinde Fransa hazırlıklarına başlayan Arjantin'de yapılan son antremana Lionel Messi sakatlığı nedeniyle katılmadı. Adalesinde ağrı hisseden yıldız futbolcunun Arjantin-Fransa maçında sahada olması bekleniyor.

Lionel Messi sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmadı! Arjantin-Fransa finalinde oynayacak mı? - 1

Dünya Kupası 2022 Katar finali için hazırlıklarını sürdüren Arjantin'de Lionel Messi yapılan son idmana çıkmadı.


Lionel Messi sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmadı! Arjantin-Fransa finalinde oynayacak mı? - 2

Sol arka adalesinde ağrı hisseden Arjantnli yıldızın antrenmana bu sebeple çıkmadığı açıklandı.


Lionel Messi sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmadı! Arjantin-Fransa finalinde oynayacak mı? - 3

35 yaşındaki Messi'nin durmunun endişe verici olmadığı ve final karşılaşmasında oynayacağı vurgulandı.


Lionel Messi sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmadı! Arjantin-Fransa finalinde oynayacak mı? - 4

Messi, Hırvatistan ile oynanan yarı final maçında kısa süreli bir sakatlık yaşamıştı.


Lionel Messi sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmadı! Arjantin-Fransa finalinde oynayacak mı? - 5

Arjantin ile Fransa Dünya Kupası finalinde 18 Aralık Pazar Saat 18.00'da karşı karşıya gelecek.

Lionel Messi sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmadı! Arjantin-Fransa finalinde oynayacak mı? - 6

İşte Messi ve Arjantin'in Dünya Kupası 2022 macerasından yansıyan kareler...

Lionel Messi sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmadı! Arjantin-Fransa finalinde oynayacak mı? - 7
Lionel Messi sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmadı! Arjantin-Fransa finalinde oynayacak mı? - 8
Lionel Messi sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmadı! Arjantin-Fransa finalinde oynayacak mı? - 9
Lionel Messi sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmadı! Arjantin-Fransa finalinde oynayacak mı? - 10
Lionel Messi sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmadı! Arjantin-Fransa finalinde oynayacak mı? - 11
Lionel Messi sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmadı! Arjantin-Fransa finalinde oynayacak mı? - 12
Lionel Messi sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmadı! Arjantin-Fransa finalinde oynayacak mı? - 13
Lionel Messi sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmadı! Arjantin-Fransa finalinde oynayacak mı? - 14
Lionel Messi sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmadı! Arjantin-Fransa finalinde oynayacak mı? - 15
Lionel Messi sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmadı! Arjantin-Fransa finalinde oynayacak mı? - 16
Lionel Messi sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmadı! Arjantin-Fransa finalinde oynayacak mı? - 17
Lionel Messi sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmadı! Arjantin-Fransa finalinde oynayacak mı? - 18
Lionel Messi sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmadı! Arjantin-Fransa finalinde oynayacak mı? - 19
Lionel Messi sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmadı! Arjantin-Fransa finalinde oynayacak mı? - 20

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