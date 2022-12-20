Lionel Messi sosyal medyada da rekor kırdı

Lionel Messi Dünya Kupası'nın ardından sosyal medyada da rekor kırdı.
Dünyanın en önemli futbolcuları arasında yer alan Messi, Instagram içerisinde rekor kıran isimler arasına geldi.
Messi tarafından paylaşılan fotoğraf galerisi 54.5 milyon beğeni alarak Instagram’daki en çok beğeni alan spor paylaşımı oldu.
Messi yaklaşık 1.3 milyon beğeni daha alması halinde Egg Gang sayfasının elinde bulunduğu 55.8'lik beğeni rekorunu da kıracak.
Messi'nin güncel takipçi sayısı da yaklaşık 40 milyon artarak 401 milyon takipçiye ulaştı.
Instagram'da bir önceki rekoru yarım milyar takipçiyi geride bırakan ilk kişi olarak Cristiano Ronaldo kırmıştı.
İşte Messi'nin final gecesinden öne çıkan fotoğrafları...