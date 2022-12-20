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Lionel Messi sosyal medyada da rekor kırdı

Dünya Kupası zaferi sonrası Lionel Messi'nin yaptığı paylaşım, Instagram tarihinin en çok beğeni alan gönderisi oldu. Dünya Kupası'nda birçok rekoru kıran Messi'nin bu paylaşımı 54 milyonu aşkın beğeni alarak tarihe geçti.

Lionel Messi sosyal medyada da rekor kırdı - 1

Lionel Messi Dünya Kupası'nın ardından sosyal medyada da rekor kırdı.

MESSİ REKORA DOYMUYOR

Lionel Messi sosyal medyada da rekor kırdı - 2

Dünyanın en önemli futbolcuları arasında yer alan Messi, Instagram içerisinde rekor kıran isimler arasına geldi.


Lionel Messi sosyal medyada da rekor kırdı - 3

Messi tarafından paylaşılan fotoğraf galerisi 54.5 milyon beğeni alarak Instagram’daki en çok beğeni alan spor paylaşımı oldu.


Lionel Messi sosyal medyada da rekor kırdı - 4

Messi yaklaşık 1.3 milyon beğeni daha alması halinde Egg Gang sayfasının elinde bulunduğu 55.8'lik beğeni rekorunu da kıracak.


Lionel Messi sosyal medyada da rekor kırdı - 5

Messi'nin güncel takipçi sayısı da yaklaşık 40 milyon artarak 401 milyon takipçiye ulaştı.


Lionel Messi sosyal medyada da rekor kırdı - 6

Instagram'da bir önceki rekoru yarım milyar takipçiyi geride bırakan ilk kişi olarak Cristiano Ronaldo kırmıştı.

Lionel Messi sosyal medyada da rekor kırdı - 7

İşte Messi'nin final gecesinden öne çıkan fotoğrafları...

Lionel Messi sosyal medyada da rekor kırdı - 8
Lionel Messi sosyal medyada da rekor kırdı - 9
Lionel Messi sosyal medyada da rekor kırdı - 10
Lionel Messi sosyal medyada da rekor kırdı - 11
Lionel Messi sosyal medyada da rekor kırdı - 12
Lionel Messi sosyal medyada da rekor kırdı - 13
Lionel Messi sosyal medyada da rekor kırdı - 14
Lionel Messi sosyal medyada da rekor kırdı - 15
Lionel Messi sosyal medyada da rekor kırdı - 16
Lionel Messi sosyal medyada da rekor kırdı - 17
Lionel Messi sosyal medyada da rekor kırdı - 18
Lionel Messi sosyal medyada da rekor kırdı - 19
Lionel Messi sosyal medyada da rekor kırdı - 20
Lionel Messi sosyal medyada da rekor kırdı - 21

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