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Lionel Messi'den Barcelona itirafı

Kariyerine ABD'de devam eden dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi'den Barcelona itirafı geldi. 37 yaşındaki Messi, "Amacım geri dönmekti. Her şeyin başladığı evime geri dönmek. Ancak maalesef bu mümkün olmadı." ifadelerini kullandı.

Lionel Messi'den Barcelona itirafı - 1

Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami'de forma giyen Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Simplemente Futbol isimli YouTube kanalına verdiği röportajda, Amerikan 1. Futbol Ligi'nde kulüplerin genç ve yabancı oyuncularla anlaştıkça ligin seviyesinin yükseldiğini söyledi.

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Lionel Messi'den Barcelona itirafı - 2

2023 yazındaki transferinden bu yana en rekabetçi sezonu yaşadıklarını belirten Messi, şu ifadeleri kullandı:

“MLS çok fiziksel bir lig ve birçok genç oyuncu, fiziksel özellikleriyle eksiklerini telafi ediyor. Öyle görünmeyebilir ama takımlar çok koşuyor. Özellikle son dakikalarda açık alanların sıkça oluştuğu maçlar izliyoruz. Bence takımlar her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Bu sezon, birçok takım kadrosuna yabancı oyuncular katarak güçlendi.”

Lionel Messi'den Barcelona itirafı - 3

Bu sezon eski Barcelona takım arkadaşları Luis Suarez, Sergio Busquets ve Jordi Alba ile aynı takımda oynama fırsatı bulan Messi, MLS’in transfer kısıtlamalarını esnetmesi halinde ligin seviyesinin daha da yükseleceğini savundu.

Lionel Messi'den Barcelona itirafı - 4

MLS’te oynamaktan memnun olduğunu da vurgulayan 37 yaşındaki yıldız oyuncu, “Gerçek şu ki burada olmayı seviyorum. Gerçi çok fazla seyahat etmem gerekiyor ama keyif alınacak bir lig.” değerlendirmesinde bulundu.

Lionel Messi'den Barcelona itirafı - 5

Messi sözlerini şöyle sürdürdü:

Dünya Kupası'ndan sonra kendimi Barcelona dışında başka bir Avrupa takımında oynarken göremedim. Amacım geri dönmekti. Her şeyin başladığı evime geri dönmek. Ancak maalesef bu mümkün olmadı. Buraya gelme kararı tamamen ailevi bir karardı. Amerika Birleşik Devletleri'ne, Miami'ye bu yeni deneyimi yaşamak için geldik."

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