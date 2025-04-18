Lionel Messi'den Barcelona itirafı
Kariyerine ABD'de devam eden dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi'den Barcelona itirafı geldi. 37 yaşındaki Messi, "Amacım geri dönmekti. Her şeyin başladığı evime geri dönmek. Ancak maalesef bu mümkün olmadı." ifadelerini kullandı.
Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami'de forma giyen Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Simplemente Futbol isimli YouTube kanalına verdiği röportajda, Amerikan 1. Futbol Ligi'nde kulüplerin genç ve yabancı oyuncularla anlaştıkça ligin seviyesinin yükseldiğini söyledi.