Lionel Messi'den ikinci Suudi Arabistan seferi

Daha önce İzinsiz olarak Suudi Arabistan'a gittiği gerekçesiyle PSG'de kadro dışı bırakılan Liones Messi, yayınladığı bir videoyla takım arkadaşlarından özür dilemişti.

Arjantinli yıldız açıklamasında, "Her maçtan sonra olduğu gibi takıma izin verileceğini düşünmüştüm. Suudi Arabistan gezisini organize etmiştim, zaten daha önce iptal ettiğim için iptal edemezdim. Takım arkadaşlarımdan özür diliyorum ve kulübün benimle ilgili kararını bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.