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Lionel Messi'ye protesto hazırlığı

Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin öfkesini yaşayan PSG Ultras, Arjantinli yıldız Lionel Messi'ye Rennes maçında büyük bir protesto etmeye hazırlanıyor.

Lionel Messi'ye protesto hazırlığı - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha hayal kırıklığına uğrayan PSG'de taraftarlar, takıma öfkeli.


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Lionel Messi'ye protesto hazırlığı - 2

Lionel Messi'nin Şampiyonlar Ligi'nde etkisiz kaldığını düşünen taraftarlar Ligue 1'de pazar günü oynanacak Rennes karşılaşmasında yıldız oyuncuya zor anlar yaşatabilir.


Lionel Messi'ye protesto hazırlığı - 3

Bazı PSG Ultras üyeleri sosyal medyada, "Bu Pazar Messi'ye ıslık çalacağız." şeklinde paylaşımlarda bulunuyor.


Lionel Messi'ye protesto hazırlığı - 4

Collectif Ultras Paris'in bazı üyeleri; Messi'nin, sahada gösterdiklerine kıyasla çok yüksek bir maaşı olduğunu düşünüyor.


Lionel Messi'ye protesto hazırlığı - 5

Ultras üyelerinden biri konuyla ilgili verdiği demeçte, "Bu gruba katıldığınızda bir gizlilik belgesi imzalıyorsunuz. Pazar günü için ne hazırladığımıza dair daha fazla ayrıntı veremem." ifadelerini kullandı.

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