Lionel Messi'ye protesto hazırlığı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha hayal kırıklığına uğrayan PSG'de taraftarlar, takıma öfkeli.
Lionel Messi'nin Şampiyonlar Ligi'nde etkisiz kaldığını düşünen taraftarlar Ligue 1'de pazar günü oynanacak Rennes karşılaşmasında yıldız oyuncuya zor anlar yaşatabilir.
Bazı PSG Ultras üyeleri sosyal medyada, "Bu Pazar Messi'ye ıslık çalacağız." şeklinde paylaşımlarda bulunuyor.
Collectif Ultras Paris'in bazı üyeleri; Messi'nin, sahada gösterdiklerine kıyasla çok yüksek bir maaşı olduğunu düşünüyor.
Ultras üyelerinden biri konuyla ilgili verdiği demeçte, "Bu gruba katıldığınızda bir gizlilik belgesi imzalıyorsunuz. Pazar günü için ne hazırladığımıza dair daha fazla ayrıntı veremem." ifadelerini kullandı.