Liverpool-Galatasaray rövanş maçı ne zaman? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde tur için sahaya çıkacak
11.03.2026 10:04
Aydın Kayar
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool ile çeyrek finale yükselebilmek için karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta İngiltere'nin güçlü ekibi Liverpool'u Lemina'nın attığı golle 1-0 mağlup eden Galatasaray, deplasmanda oynayacağı mücadeleden de galip ayrılmak ve turu geçen taraf olmak istiyor. Peki, Liverpool-Galatasaray rövanş maçı ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan rövanş maçlarıyla sürmeye devam edecek. Liverpool'u 1-0 mağlup eden temsilcimiz Galatasaray, rövanş maçından da istediği skoru almak ve adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Peki, Liverpool-Galatasaray rövanş maçı ne zaman?
LİVERPOOL-GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray'ın Liverpool ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda oynanacak.
Taraftarı önünde ilk maçtan 1-0 gibi avantajlı bir skorla ayrılan Galatasaray, rövanş maçına ise 18 Mart'ta İngiltere'de çıkacak. Anfield'da yapılacak müsabaka, saat 23.00'te başlayacak.
LİVERPOOL'U 1-0'LIK SKORLA DEVİRDİ
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Liverpool'u 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj elde etti.
"Devler Ligi"nde yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta İngiltere'nin köklü takımlarından Liverpool'u ağırladı.
Mücadelenin ilk 5 dakikasında Liverpool'un yüksek baskısıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, rakibine net pozisyon vermese de topu kullanmakta ve çıkarmakta zorlandı. Baskıyı çabuk atlatan Galatasaray, 7. dakikada Mario Lemina'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde daha etkili oynayan taraf olan "Cimbom" girdiği net pozisyonları değerlendiremedi. İngiliz temsilcisine de gol izni vermeyen Galatasaray, devre arasına 1-0 önde girdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da önemli gol pozisyonlarına girdi. Skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray, sahadan 1-0 galip ayrılarak rövanş maçı öncesi avantaj yakaladı.
İNGİLİZ TAKIMLARINA KARŞI 6 MAÇIN 5'İNDE KAYBETMEDİ
Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarıyla yaptığı son 6 müsabakada 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.
Sarı-kırmızılı ekip, son 3 sezonda İngiltere temsilcilerinden Manchester United ve Liverpool ile 2, Tottenham ve Manchester City ile birer kez karşılaştı.
2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Manchester United ile eşleşen Galatasaray, deplasmanda 3-2 yendiği rakibiyle iç sahada 3-3 berabere kaldı. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi normal sezonunda Tottenham ile karşılaşan "Cimbom" sahasındaki müsabakayı 3-2 kazandı.
Galatasaray, bu sezon ise "Devler Ligi"nde sahasında Liverpool, deplasmanda da Manchester City ile karşılaştı. Taraftarı önünde 2 kez Liverpool'u 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu.