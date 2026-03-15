Liverpool-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi'nde hedef çeyrek final
15.03.2026 16:13
Tuğba Öztürk
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool ile Anfield'da kozlarını paylaşacak. Evinde Liverpool ile oynadığı son 2 maçı da 1-0 kazanan Galatasaray, son 16 turu rövanşında İngiltere deplasmanından mutlu ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Liverpool-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, Liverpool ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Taraftarı önünde ilk maçtan 1-0 gibi avantajlı bir skorla ayrılan Galatasaray, rövanş maçında da bu skor farkını korumak ve turu geçmek istiyor. Peki, Liverpool-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?
LİVERPOOL-GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray'ın Liverpool ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda oynanacak.
Taraftarı önünde ilk maçtan 1-0 gibi avantajlı bir skorla ayrılan Galatasaray, rövanş maçına ise 18 Mart'ta İngiltere'de çıkacak. Anfield'da yapılacak müsabaka, saat 23.00'te başlayacak.
LİVERPOOL'U 1-0'LIK SKORLA DEVİRDİ
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Liverpool'u 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj elde etti.
"Devler Ligi"nde yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta İngiltere'nin köklü takımlarından Liverpool'u ağırladı.
Mücadelenin ilk 5 dakikasında Liverpool'un yüksek baskısıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, rakibine net pozisyon vermese de topu kullanmakta ve çıkarmakta zorlandı. Baskıyı çabuk atlatan Galatasaray, 7. dakikada Mario Lemina'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde daha etkili oynayan taraf olan "Cimbom" girdiği net pozisyonları değerlendiremedi. İngiliz temsilcisine de gol izni vermeyen Galatasaray, devre arasına 1-0 önde girdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da önemli gol pozisyonlarına girdi. Skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray, sahadan 1-0 galip ayrılarak rövanş maçı öncesi avantaj yakaladı.