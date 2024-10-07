Liverpool, gol yemeden kazanmaya devam ediyor: Avrupa'nın 5 büyük liginde son durum
Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi arasında yer alan Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi. İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Napoli ve Fransa'da Monaco, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.
LİVERPOOL TEK GOLLE KAZANDI
Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Crystal Palace'ı Diogo Jota'nın golüyle 1-0 yendi.
Teknik direktör Arne Slot yönetiminde sezona iyi başlayan Liverpool, ilk 7 haftadaki 5 maçını gol yemeden kazandı.
Son şampiyon Manchester City, sahasında Fulham'ı 3-2 mağlup ederek iki hafta sonra galip geldi.
Yoluna namağlup devam eden Arsenal, evinde Southampton'ı 3-1'lik skorla geçti.
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun ilk yarıda forma giydiği Brighton ise sahasında Tottenham'ı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.
Premier Lig'in 7. haftasında 18 puanlı Liverpool, liderlikte yer aldı. Liverpool'un ardından 17'şer puanlı Manchester City ve Arsenal sıralandı.