Liverpool, gol yemeden kazanmaya devam ediyor: Avrupa'nın 5 büyük liginde son durum

BAYERN MÜNİH AVERAJLA ZİRVEDE

Bundesliga'da Bayern Münih, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 3-3 berabere kaldı.

Bayern Münih'te Kim Min-jae, Dayot Upamecano ve Michael Olise fileleri havalandırdı. Omar Marmoush (2) ve Hugo Ekitike'nin gollerine engel olamayan Münih ekibi, son iki haftayı beraberlikle kapattı.

Zirve yarışını sürdüren Leipzig, Heidenheim'a konuk olduğu maçı 1-0 kazandı.

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund ise Union Berlin deplasmanında 2-1 yenilerek ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Ligde 6. haftanın ardından Bayern Münih, 14 puan ve averajla Leipzig'in önünde liderliğini sürdürdü. Eintracht Frankfurt, 13 puanla iki takımı takibe devam etti.