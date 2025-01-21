Liverpool-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı başlıyor. İngiliz ekibi Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında kendi sahasında Fransız ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek. Turnuvanın liderlik mücadelesi veren iki iddialı takımı sahadan galip ayrılmak için mücadele edecek. Peki, Liverpool-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Liverpool-Lille maçına geri sayım başladı. Arne Slot yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Bruno Genesio'nun ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek. Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği karşılaşma öncesi maça dair bilgiler merak konusu oldu. İşte, Liverpool-Lille maçı hakkında bilgiler...