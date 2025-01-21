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Liverpool-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı başlıyor. İngiliz ekibi Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında kendi sahasında Fransız ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek. Turnuvanın liderlik mücadelesi veren iki iddialı takımı sahadan galip ayrılmak için mücadele edecek. Peki, Liverpool-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Liverpool-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Liverpool-Lille maçına geri sayım başladı. Arne Slot yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Bruno Genesio'nun ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek. Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği karşılaşma öncesi maça dair bilgiler merak konusu oldu. İşte, Liverpool-Lille maçı hakkında bilgiler...

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Liverpool-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

LIVERPOOL-LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak Liverpool-Lille maçı, bu akşam saat 23:00'te başlayacak.

Liverpool-Lille maçı, tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz üstlenecek..

Liverpool-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

MUHTEMEL İLK 11'LER

Liverpool: Alisson; Bradley, Quansah, Van Dijk, Robertson; Endo, Jones; Salah, Elliott, Chiesa; Nunez.

Lille: Chevalier; Meunier, Diakite, Ribeiro, Ismaily; Andre, Bouaddi; Bakker, Cabella, Sahraoui; David

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