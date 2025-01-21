Liverpool-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Liverpool-Lille maçına geri sayım başladı. Arne Slot yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Bruno Genesio'nun ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek. Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği karşılaşma öncesi maça dair bilgiler merak konusu oldu. İşte, Liverpool-Lille maçı hakkında bilgiler...