Liverpool-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde dev maç
Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında bu akşam taraftarı önünde Fransa devi Paris Saint Germain'i (PSG) ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. PSG'nin sahasında oynanan ilk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Liverpool saha avanajını eline geçirdi. Liverpool 1 gollük üstünlüğün avantajını da kullanarak çeyrek finale yükselmeye çalışacak. PSG ise ilk maçta kaçırdığı golleri bu maç atarak çeyrek final biletini almak istiyor. Peki, Liverpool-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Arne Slot yönetimindeki Liverpool sahasında PSG ile karşı karşıya gelecek. Oynanan ilk maçı sahasında 1-0 kazanan Liverpool, PSG'yi yenmek ve adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Luis Enrique'nin ekibi PSG ise 1-0'ın rövanşında Liverpool'u deplasmanda yenerek muhteşem bir zafer imza atma peşinde olacak. Peki, Liverpool-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?