NTV.COM.TR

Liverpool-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde dev maç

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında bu akşam taraftarı önünde Fransa devi Paris Saint Germain'i (PSG) ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. PSG'nin sahasında oynanan ilk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Liverpool saha avanajını eline geçirdi. Liverpool 1 gollük üstünlüğün avantajını da kullanarak çeyrek finale yükselmeye çalışacak. PSG ise ilk maçta kaçırdığı golleri bu maç atarak çeyrek final biletini almak istiyor. Peki, Liverpool-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Liverpool-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde dev maç - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Arne Slot yönetimindeki Liverpool sahasında PSG ile karşı karşıya gelecek. Oynanan ilk maçı sahasında 1-0 kazanan Liverpool, PSG'yi yenmek ve adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Luis Enrique'nin ekibi PSG ise 1-0'ın rövanşında Liverpool'u deplasmanda yenerek muhteşem bir zafer imza atma peşinde olacak. Peki, Liverpool-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Liverpool-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde dev maç - 2

LİVERPOOL-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında PSG ile Anfield Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Saat 23.00'te başlayacak olan kritik mücadele Tabii platformundan canlı yayınlanacak.

Liverpool-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde dev maç - 3

MUHTEMEL 11’LER

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Diaz, Nunez

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Fabian, Vitinha, Dembele, Kvaratskhelia, Barcola

Liverpool-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde dev maç - 4

LİVERPOOL SAHASINDA KAYBETMİYOR

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 9 maçın 8'ini kazanan Liverpool, evinde sadece bir maçta puan kaybı yaşadı.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı 4 maçın 3'ünde ise kalesini gole kapattı.

DAHA FAZLA GÖSTER