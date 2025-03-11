Liverpool-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde dev maç

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Arne Slot yönetimindeki Liverpool sahasında PSG ile karşı karşıya gelecek. Oynanan ilk maçı sahasında 1-0 kazanan Liverpool, PSG'yi yenmek ve adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Luis Enrique'nin ekibi PSG ise 1-0'ın rövanşında Liverpool'u deplasmanda yenerek muhteşem bir zafer imza atma peşinde olacak. Peki, Liverpool-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?