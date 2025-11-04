NTV.COM.TR

Liverpool-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Dev mücadelenin muhtemel 11'leri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool taraftarı önünde İspanya'nın güçlü ekiplerinden Real Madrid ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3 haftada 2 galibiyet 1 mağlubiyet alan Liverpool, Real Madrid karşısında kazanmak ve gruplarda puanını avantajlı bir konuma taşımak istiyor. Liverpool'da bu akşam kaleci Alisson, Frimpong ve Isak gibi oyuncular sakatlıkları nedeniyle olmayacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve iki takımın sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'ler belli oldu. Peki, Liverpool-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta maçında Real Madrid deplasmanda İngiltere Premier Lig'in dev kulübü Liverpool ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon hiç puan kaybetmeyen Real Madrid'de, gözler Arda Güler'de olacak. Liverpool maçında Arda Güler'in sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Liverpool-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LİVERPOOL-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Liverpool-Real Madrid Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçı, 4 Kasım 2025 Salı günü Anfield'da saat 23.00'da başlayacak.

Mücadele tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11

Liverpool: Mamardashvili, Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Ekitike

Real Madrid: Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Camavinga, Tchouameni, Arda Güler, Bellingham, Vinicius Jr, Mbappe

ARDA GÜLER AVRUPA'YI SALLIYOR

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid formasıyla gösterdiği performansla ekim ayının futbolcusu seçildi.

Teknik direktör Xabi Alonso yönetimindeki İspanyol ekibinde form grafiği giderek artan ve takımının skor üretimine büyük katkı sağlayan 20 yaşındaki Arda Güler, taraftarların oylamasında ekim ayının en iyi futbolcusu ödülünün sahibi oldu.

Başkent ekibinin formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 13 maça çıkan milli futbolcu, 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynanan ve Real Madrid'in 1-0 kazandığı mücadelende de "maçın oyuncusu" seçilmişti.

