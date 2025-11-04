Liverpool-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Dev mücadelenin muhtemel 11'leri
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool taraftarı önünde İspanya'nın güçlü ekiplerinden Real Madrid ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3 haftada 2 galibiyet 1 mağlubiyet alan Liverpool, Real Madrid karşısında kazanmak ve gruplarda puanını avantajlı bir konuma taşımak istiyor. Liverpool'da bu akşam kaleci Alisson, Frimpong ve Isak gibi oyuncular sakatlıkları nedeniyle olmayacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve iki takımın sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'ler belli oldu. Peki, Liverpool-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta maçında Real Madrid deplasmanda İngiltere Premier Lig'in dev kulübü Liverpool ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon hiç puan kaybetmeyen Real Madrid'de, gözler Arda Güler'de olacak. Liverpool maçında Arda Güler'in sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Liverpool-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?