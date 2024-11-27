Liverpool-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nde haftanın maçında Liverpool ve Real Madrid kozlarını paylaşacak. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen turnuvada, her iki takım da ilk 8'e girmek için mücadele ediyor. Ancelotti’nin öğrencileri, Avrupa’da kötü gidişata son vermek isterken Liverpool ise 5’te 5 peşinde. Milan, Bologna, Leipzig ve Leverkusen karşılaşmalarını kazanan Liverpool, Şampiyonlar Ligi puan sıralamasında 1. sırada kendine yer buluyor. Konuk ekip ise turnuvada şu ana kadar 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. İşte, Liverpool-Real Madrid maçına dair ayrıntılar...