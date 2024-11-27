Liverpool-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın perdesi açıldı. Haftanın en dikkat çeken maçı ise Liverpool ile Real Madrid arasında oynanacak. İngiliz devi Liverpool'un İspanyol ekibi Real Madrid'i sahasında konuk edeceği maça dair ayrıntılar merak konusu oldu. Öte yandan Ancelotti'nin milli yıldız Arda Güler'e Liverpool mücadelesinde ilk 11’de şans vermesi bekleniyor. Peki, Liverpool-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi’nde haftanın maçında Liverpool ve Real Madrid kozlarını paylaşacak. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen turnuvada, her iki takım da ilk 8'e girmek için mücadele ediyor. Ancelotti’nin öğrencileri, Avrupa’da kötü gidişata son vermek isterken Liverpool ise 5’te 5 peşinde. Milan, Bologna, Leipzig ve Leverkusen karşılaşmalarını kazanan Liverpool, Şampiyonlar Ligi puan sıralamasında 1. sırada kendine yer buluyor. Konuk ekip ise turnuvada şu ana kadar 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. İşte, Liverpool-Real Madrid maçına dair ayrıntılar...