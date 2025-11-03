Liverpool-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde gözler Arda Güler'de
Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta maçında sahasında Real Madrid ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3 hafta sonunda 9 puanla 5. sırada yer alan Real Madrid, 6 puanı bulunan ve 9. sırada yer alan Liverpool ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde henüz puan kaybı yaşamayan Real Madrid, Liverpool'u deplasmanda yenmek ve ilk 8 şansını iyice artırmak istiyor. Mücadelede tüm gözler Real Madrid'de forma giyen A Milli futbolcumuz Arda Güler'de olacak. Peki, Liverpool-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
