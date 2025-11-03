NTV.COM.TR

Liverpool-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde gözler Arda Güler'de

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta maçında sahasında Real Madrid ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3 hafta sonunda 9 puanla 5. sırada yer alan Real Madrid, 6 puanı bulunan ve 9. sırada yer alan Liverpool ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde henüz puan kaybı yaşamayan Real Madrid, Liverpool'u deplasmanda yenmek ve ilk 8 şansını iyice artırmak istiyor. Mücadelede tüm gözler Real Madrid'de forma giyen A Milli futbolcumuz Arda Güler'de olacak. Peki, Liverpool-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta maçında Real Madrid deplasmanda İngiltere Premier Lig'in dev kulübü Liverpool ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon hiç puan kaybetmeyen Real Madrid'de, gözler Arda Güler'de olacak. Liverpool maçında Arda Güler'in sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Liverpool-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LİVERPOOL-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Liverpool-Real Madrid Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçı, 4 Kasım 2025 Salı günü Anfield'da saat 23.00'da başlayacak.

Mücadele tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

ARDA GÜLER AVRUPA'YI SALLIYOR

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid formasıyla gösterdiği performansla ekim ayının futbolcusu seçildi.

Teknik direktör Xabi Alonso yönetimindeki İspanyol ekibinde form grafiği giderek artan ve takımının skor üretimine büyük katkı sağlayan 20 yaşındaki Arda Güler, taraftarların oylamasında ekim ayının en iyi futbolcusu ödülünün sahibi oldu.

Başkent ekibinin formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 13 maça çıkan milli futbolcu, 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynanan ve Real Madrid'in 1-0 kazandığı mücadelende de "maçın oyuncusu" seçilmişti.

