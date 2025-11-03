Liverpool-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde gözler Arda Güler'de

ARDA GÜLER AVRUPA'YI SALLIYOR

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid formasıyla gösterdiği performansla ekim ayının futbolcusu seçildi.



Teknik direktör Xabi Alonso yönetimindeki İspanyol ekibinde form grafiği giderek artan ve takımının skor üretimine büyük katkı sağlayan 20 yaşındaki Arda Güler, taraftarların oylamasında ekim ayının en iyi futbolcusu ödülünün sahibi oldu.



Başkent ekibinin formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 13 maça çıkan milli futbolcu, 3 kez rakip fileleri havalandırdı.



Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynanan ve Real Madrid'in 1-0 kazandığı mücadelende de "maçın oyuncusu" seçilmişti.