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Liverpool Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ayrıntıları

Liverpool Real Madrid maçı için geri sayım devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını takip eden futbol severler, Liverpool Real Madrid maçının kanal ve saat bilgisini araştırıyor. Peki, Liverpool Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ayrıntıları

Liverpool Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ayrıntıları - 1

Dünyanın en büyük 2 kulübünden Liverpool ile Real Madrid bir kez daha karşı karşıya geliyor. 

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda son yıllarda iki kez finalde karşılaşmış Liverpool ve Real Madrid arasında ilk eleme maçı oynanacak.

Liverpool’da Konate, Arthur, Diaz, Alcantara ve Ramsay eksikler arasında bulunuyor. Konuk takım Real Madrid’de ise Mendy dışında eksik oyuncu yok.

Liverpool Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ayrıntıları - 2

Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 

Liverpool-Real Madrid maçı TSİ 23:00'de başlayacak. Mücadele TV8'den naklen yayınlanacak.

Liverpool Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ayrıntıları - 3

Final ne zaman?

Şampiyonlar Ligi son 16 turunun rövanşları ise 7-8 ile 14-15 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak.

İstanbul'un ev sahipliğindeki final maçı, 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek.

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