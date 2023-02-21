Liverpool Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ayrıntıları

Dünyanın en büyük 2 kulübünden Liverpool ile Real Madrid bir kez daha karşı karşıya geliyor.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda son yıllarda iki kez finalde karşılaşmış Liverpool ve Real Madrid arasında ilk eleme maçı oynanacak.

Liverpool’da Konate, Arthur, Diaz, Alcantara ve Ramsay eksikler arasında bulunuyor. Konuk takım Real Madrid’de ise Mendy dışında eksik oyuncu yok.