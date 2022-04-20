Liverpool taraftarından bebeğini kaybeden Ronaldo'ya alkışlı destek

Yeni doğan bebeğini kaybeden Cristiano Ronaldo için Liverpool-Manchester United maçının 7. dakikasında tüm stat ayağa kalktı. Taraftarlar Portekizli yıldıza bir dakika boyunca alkışlarla destek verdi.

Haberler - AP - Reuters - Anadolu Ajansı 20.04.2022 - 00:34

Liverpool taraftarından bebeğini kaybeden Ronaldo'ya alkışlı destek - 1

İngiltere Premier Lig'deki 30. hafta erteleme maçında , 'ı 4-0 yendi.

Liverpool taraftarından bebeğini kaybeden Ronaldo'ya alkışlı destek - 2

Lider Manchester City'nin bir puan arkasında 2. sıradaki Liverpool, averajla 5. basamakta yer alan Manchester United'ı ağırladı.

Liverpool taraftarından bebeğini kaybeden Ronaldo'ya alkışlı destek - 3

Anfield Stadı'nı dolduran taraftarlar, yeni doğan bebeğini kaybetmesi nedeniyle sahaya çıkamayan için 7. dakikada anlamlı bir davranışta bulundu.

Liverpool taraftarından bebeğini kaybeden Ronaldo'ya alkışlı destek - 4

Stattaki herkes ayağa kalktı ve Manchester United'da 7 numaralı formayı giyen Ronaldo'ya bir dakika boyunca alkışlarla destek verdi.

Liverpool taraftarından bebeğini kaybeden Ronaldo'ya alkışlı destek - 5

Liverpool, Diaz'ın 5, Salah'ın 22 ve 85, Mane'nin 68. dakikada kaydettiği gollerle mücadeleyi kazandı.

Liverpool taraftarından bebeğini kaybeden Ronaldo'ya alkışlı destek - 6

Premier Lig'deki yenilmezlik serisini 13 karşılaşmaya, puanını ise 76'ya çıkaran Liverpool, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Liverpool taraftarından bebeğini kaybeden Ronaldo'ya alkışlı destek - 7

54 puanda kalan Manchester United ise 6. sıraya geriledi.

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