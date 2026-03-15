Liverpool-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Premier Lig'de dev maç
15.03.2026 16:49
Aydın Kayar
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında sahasında ezeli rakibi Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Premier Lig'de zor günler geçiren ve düşme hattının hemen üzerinde 16. sırada yer alan Tottenham, Liverpool karşısında kazanmak ve ligde kalabilmek için puan tablosunda üst sıralara çıkmak istiyor. Peki, Liverpool-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
LIVERPOOL-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Liverpool-Tottenham maçı 15 Mart Pazar günü saat 19.30'da başlayacak. Heyecan dolu mücadele beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
LIVERPOOL SAHASINDA TOTTENHAM'A KAYBETMİYOR
Tottenham'ı konuk ettiği son 31 lig maçını kaybetmeyen Liverpool, 30 maçta 21 galibiyet 9 beraberlik aldı. Liverpool tek mağlubiyetini Mayıs 2011'de 2-0'lık skorla aldı.