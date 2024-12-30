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Liverpool'da Salah belirsizliği: Maç sonunda çarpıcı itiraf

Liverpool ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mohammed Salah, Merseyside ekibindeki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Mısırlı futbolcu, "Medyada bir şey söyleyip insanların bir şeyler konuşmaya başlamasını istemiyorum, çünkü gerçekten bir ilerleme kaydedilmedi. Şu anda tek düşündüğüm şey Liverpool’un ligi kazanması ve bunun bir parçası olmak." diye konuştu.

Liverpool'da Salah belirsizliği: Maç sonunda çarpıcı itiraf - 1

Liverpool, Premier Lig'de West Ham United'ı deplasmanda 5-0 mağlup etti.

Mücadeleyi 1 gol, 2 asistle tamamlayan Mohammed Salah, Premier Lig'de üst üste 8. maçında gol ve asist katkısı vererek yıldız isimleri gerisinde bıraktı.

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Liverpool'da Salah belirsizliği: Maç sonunda çarpıcı itiraf - 2

Sezon sonunda Merseyside ekibiyle sözleşmesi bitecek olan Mısırlı yıldız, maçın ardından sözleşme yenileme görüşmelerinde mesafe katedemediklerini söyledi. 

Liverpool'da Salah belirsizliği: Maç sonunda çarpıcı itiraf - 3

SALAH'TAN SÖZLEŞME YANITI

Süregelen sözleşme görüşmeleri hakkında olumlu haber verip veremeyeceği sorulduğunda Salah, Sky Sports’a şunları söyledi:

"BİR İLERLEME KAYDEDİLMEDİ"

“Hayır. Bu konuda çok uzaktayız. Ama yine de medyada bir şey söyleyip insanların bir şeyler konuşmaya başlamasını istemiyorum, çünkü gerçekten bir ilerleme kaydedilmedi.Şu anda tek düşündüğüm şey Liverpool’un ligi kazanması ve bunun bir parçası olmak. Bu sezonun başından beri odaklandığım tek şey bu.”

Liverpool'da Salah belirsizliği: Maç sonunda çarpıcı itiraf - 4

GOL VE ASİST KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Salah, Premier Lig gol krallığı tablosunda 17 golle zirvede yer alıyor ve 13 asistle asist sıralamasında da birinci.

Tüm kulvarlarda ise 20 gol ve 17 asiste ulaşmış durumda.

Liverpool'da Salah belirsizliği: Maç sonunda çarpıcı itiraf - 5

SLOT'TAN MAÇ SONU SALAH YANITI

Liverpool teknik direktörü Arne Slot ise Salah’ın performansı hakkında şunları söyledi:

“Mohammed Salah ve ‘olağanüstü’ kelimesi, son altı ayda çok sık duyduğum bir şey. Bunu gerçekten hak ediyor ve muhtemelen son sekiz yılda da hak ediyordu, ama ben sadece son altı aya dahilim. Bizi şaşırtmaya devam ettiğini sanmıyorum çünkü onun ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu ve neler yapabileceğini biliyoruz. Rakip takım topa sahip olduğunda takım için gerçekten çok çalışıyor. Bu performansları sergilemeye devam etmesini umabiliriz.” 

Liverpool'da Salah belirsizliği: Maç sonunda çarpıcı itiraf - 6
Liverpool'da Salah belirsizliği: Maç sonunda çarpıcı itiraf - 7
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