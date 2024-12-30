Liverpool'da Salah belirsizliği: Maç sonunda çarpıcı itiraf

SLOT'TAN MAÇ SONU SALAH YANITI

Liverpool teknik direktörü Arne Slot ise Salah’ın performansı hakkında şunları söyledi:

“Mohammed Salah ve ‘olağanüstü’ kelimesi, son altı ayda çok sık duyduğum bir şey. Bunu gerçekten hak ediyor ve muhtemelen son sekiz yılda da hak ediyordu, ama ben sadece son altı aya dahilim. Bizi şaşırtmaya devam ettiğini sanmıyorum çünkü onun ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu ve neler yapabileceğini biliyoruz. Rakip takım topa sahip olduğunda takım için gerçekten çok çalışıyor. Bu performansları sergilemeye devam etmesini umabiliriz.”