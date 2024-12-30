Liverpool'da Salah belirsizliği: Maç sonunda çarpıcı itiraf
Liverpool ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mohammed Salah, Merseyside ekibindeki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Mısırlı futbolcu, "Medyada bir şey söyleyip insanların bir şeyler konuşmaya başlamasını istemiyorum, çünkü gerçekten bir ilerleme kaydedilmedi. Şu anda tek düşündüğüm şey Liverpool’un ligi kazanması ve bunun bir parçası olmak." diye konuştu.
Liverpool, Premier Lig'de West Ham United'ı deplasmanda 5-0 mağlup etti.
Mücadeleyi 1 gol, 2 asistle tamamlayan Mohammed Salah, Premier Lig'de üst üste 8. maçında gol ve asist katkısı vererek yıldız isimleri gerisinde bıraktı.