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Liverpoollu Fabinho El-İttihad'ta (Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar)

Suudi Arabistan Ligi, dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun ardından Avrupa'nın önemli futbolcularını bünyesine katmaya devam ediyor. Yaz transfer döneminde hareketli günler geçiren ve verdikleri yüksek ücretlerle dikkat çeken Suudi Arabistan kulüpleri, birçok yıldız futbolcuyu kadrosuna kattı. Son olarak Liverpool'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho El-İttihad ile anlaştı. İşte Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar...

Liverpoollu Fabinho El-İttihad'ta (Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar) - 1

Fabinho - El-İttihad

SPOR&SKOR HABERLERİ

Liverpoollu Fabinho El-İttihad'ta (Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar) - 2

Riyad Mahrez - Al-Ahli


Liverpoollu Fabinho El-İttihad'ta (Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar) - 3

Mbaye Diagne - Al-Qadisiyah

Liverpoollu Fabinho El-İttihad'ta (Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar) - 4

Alex Telles - Al-Nassr


Liverpoollu Fabinho El-İttihad'ta (Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar) - 5

Allan Saint-Maximin - Al-Ahli

Liverpoollu Fabinho El-İttihad'ta (Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar) - 6

Seko Fofana - Al-Nassr


Liverpoollu Fabinho El-İttihad'ta (Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar) - 7

Moussa Dembele - Al-Ettifaq


Liverpoollu Fabinho El-İttihad'ta (Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar) - 8

Marcelo Brozovic - Al-Nassr

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al-Nassr, İtalya temsilcisi Inter'den Hırvat futbolcu Marcelo Brozovic'i kadrosuna kattı.

Yıldız futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. 

Liverpoollu Fabinho El-İttihad'ta (Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar) - 9

Roberto Firmino - Al-Ahli

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Liverpool'dan ayrılan Brezilyalı yıldız Roberto Firmino'yu kadrosuna kattığını duyurdu. 

Geride bıraktığımız sezonda Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 35 maça çıkan Roberto Firmino 13 gol, 5 asistlik katkı vermişti.

Liverpoollu Fabinho El-İttihad'ta (Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar) - 10

Benzema - Al-İttihad


Liverpoollu Fabinho El-İttihad'ta (Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar) - 11

Edouard Mendy - Al-Ahli


Liverpoollu Fabinho El-İttihad'ta (Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar) - 12

Ruben Neves - Al Hilal

Liverpoollu Fabinho El-İttihad'ta (Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar) - 13

N'golo Kante - Al-İttihad


Liverpoollu Fabinho El-İttihad'ta (Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar) - 14

Kalidou Koulibaly - Al Hilal


Liverpoollu Fabinho El-İttihad'ta (Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar) - 15

Pedro Rebocho - Al Khaleej


Liverpoollu Fabinho El-İttihad'ta (Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar) - 16

Cristiano Ronaldo - Al Nassr


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