Liverpoollu Fabinho El-İttihad'ta (Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar)
Suudi Arabistan Ligi, dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun ardından Avrupa'nın önemli futbolcularını bünyesine katmaya devam ediyor. Yaz transfer döneminde hareketli günler geçiren ve verdikleri yüksek ücretlerle dikkat çeken Suudi Arabistan kulüpleri, birçok yıldız futbolcuyu kadrosuna kattı. Son olarak Liverpool'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho El-İttihad ile anlaştı. İşte Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar...
Fabinho - El-İttihad