Liverpool'un 16 yaşındaki yıldızı tarihe geçti: Futbol dünyasının yeni yeteneği!
Liverpool'un 16 yaşındaki yıldızı Rio Ngumoha, Liverpool forması giydiği ilk maçında dikkatleri üzerine çekti. Liverpool'un Yamal'ı olarak ifade edilen ve futbol dünyasının ilgisini çeken genç yetenek 16 yıl 135 günlük yaşıyla Liverpool'da FA Cup'ta forma giyen en genç oyuncu ve tarihindeki ise en genç ikinci futbolcu oldu.
FA Cup'ın üçüncü turunda Liverpool'un dördüncü lig takımı Accrington Stanley'i 4-0 yendiği maçta 72 dakika sahada kalan ve dikkatleri üzerine çeken Liverpool'un 16 yaşındaki yıldızı Rio Ngumoha, futbol dünyasının yeni yeteneği olabilir.