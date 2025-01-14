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Liverpool'un 16 yaşındaki yıldızı tarihe geçti: Futbol dünyasının yeni yeteneği!

Liverpool'un 16 yaşındaki yıldızı Rio Ngumoha, Liverpool forması giydiği ilk maçında dikkatleri üzerine çekti. Liverpool'un Yamal'ı olarak ifade edilen ve futbol dünyasının ilgisini çeken genç yetenek 16 yıl 135 günlük yaşıyla Liverpool'da FA Cup'ta forma giyen en genç oyuncu ve tarihindeki ise en genç ikinci futbolcu oldu.

Liverpool'un 16 yaşındaki yıldızı tarihe geçti: Futbol dünyasının yeni yeteneği! - 1

FA Cup'ın üçüncü turunda Liverpool'un dördüncü lig takımı Accrington Stanley'i 4-0 yendiği maçta 72 dakika sahada kalan ve dikkatleri üzerine çeken Liverpool'un 16 yaşındaki yıldızı Rio Ngumoha, futbol dünyasının yeni yeteneği olabilir.

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Liverpool'un 16 yaşındaki yıldızı tarihe geçti: Futbol dünyasının yeni yeteneği! - 2

Ngumoha, 16 yıl 135 günlük yaşıyla Liverpool'da FA Cup'ta forma giyen en genç oyuncu ve tarihindeki ise en genç ikinci futbolcu oldu. Genç yetenek taraftarların alkışları arasında sahayı terk etti.

Liverpool'un 16 yaşındaki yıldızı tarihe geçti: Futbol dünyasının yeni yeteneği! - 3

Liverpool Teknik Direktörü Slot oyuncusu hakkında, “Genç oyuncuların ilk kez sahneye çıkması özel bir şey. Halen genç bir oyuncu ve çoğunlukla U21'lerde antrenman yapıyor. Bizimle birlikteyken korkmuyor." ifadelerini kullandı.

Liverpool'un 16 yaşındaki yıldızı tarihe geçti: Futbol dünyasının yeni yeteneği! - 4

Daha önce bir kez Liverpool profesyonel kadrosunda yer alan Ngumoha'nın hem İngiltere hem Nijarya vatandaşlığı bulunuyor.

Liverpool'un 16 yaşındaki yıldızı tarihe geçti: Futbol dünyasının yeni yeteneği! - 5

2008 doğumlu futbolcu birçok bölgede görev alabiliyor. Ngumoha, sol kanat, sağ kanat ve on numara pozisyonlarında etkili performansıyla öne çıktı.

Liverpool'un 16 yaşındaki yıldızı tarihe geçti: Futbol dünyasının yeni yeteneği! - 6

Futbola Chelsea altyapısında başlayan Ngumoha, sezon başında Liverpool'a transfer olmuştu. Genç yetenek bu sezon alt kategorilerdeki tüm kulvarlarda çıktığı 14 maçta 4 asistlik katkı sağlamıştı.

Liverpool'un 16 yaşındaki yıldızı tarihe geçti: Futbol dünyasının yeni yeteneği! - 7

Barcelona'nın 17 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal'la kıyaslanan Ngumoha, U17 İngiliz Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

Liverpool'un 16 yaşındaki yıldızı tarihe geçti: Futbol dünyasının yeni yeteneği! - 8

İspanya Milli Takımı ve Barcelona'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Yamal, kısa sürede değerini 180 milyon euro'ya çıkarmıştı.

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