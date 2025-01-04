Liverpool'un kahramanı veda ediyor: Muhammed Salah'dan ayrılık açıklaması
Avrupa futbolunda sezonun parlayan yıldızı Muhammed Salah, Liverpool taraftarına şok etkisi yaratan bir karar aldı. Efsaneleştiği Liverpool'u Premier Lig'de şampiyonluğa götüren Mısırlı futbolcu, sezon sonunda kulüpten ayrılacağını duyurdu. Suudi Arabistan'dan astronomik teklifler alan Salah'a, Paris Saint Germain de 3 sezon için 78 milyon euro teklif etmişti.
Liverpool'un kahramanı Muhammed Salah, kulübe veda ediyor.
Liverpool'un 30 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmasında büyük rol oynayan Mısırlı futbolcu, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.