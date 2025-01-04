Liverpool'un kahramanı veda ediyor: Muhammed Salah'dan ayrılık açıklaması

2017'de transfer olduğu İngiliz devinde efsaneye dönüşen 32 yaşındaki forvet, bu sezon da takımını sırtlıyor.



Premier Lig'de 6 puan farkla, Şampiyonlar Ligi'nde ise namağlup lider olan Liverpool'un yıldızı, 26 maçta 20 gol ve 17 asistle parladı.