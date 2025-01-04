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Liverpool'un kahramanı veda ediyor: Muhammed Salah'dan ayrılık açıklaması

Avrupa futbolunda sezonun parlayan yıldızı Muhammed Salah, Liverpool taraftarına şok etkisi yaratan bir karar aldı. Efsaneleştiği Liverpool'u Premier Lig'de şampiyonluğa götüren Mısırlı futbolcu, sezon sonunda kulüpten ayrılacağını duyurdu. Suudi Arabistan'dan astronomik teklifler alan Salah'a, Paris Saint Germain de 3 sezon için 78 milyon euro teklif etmişti.

Liverpool'un kahramanı veda ediyor: Muhammed Salah'dan ayrılık açıklaması - 1

Liverpool'un kahramanı Muhammed Salah, kulübe veda ediyor.

Liverpool'un 30 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmasında büyük rol oynayan Mısırlı futbolcu, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

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Liverpool'un kahramanı veda ediyor: Muhammed Salah'dan ayrılık açıklaması - 2

Sky Sports'a verdiği röportajda kararını duyuran Salah, "Liverpool'daki son sezonum. Buradan ayrılmadan şehre bir şampiyonluk daha hediye etmek istiyorum. Sözleşmem haziran'da bitiyor. Kulüple anlaşmaktan çok uzağız." dedi.

Liverpool'un kahramanı veda ediyor: Muhammed Salah'dan ayrılık açıklaması - 3

2017'de transfer olduğu İngiliz devinde efsaneye dönüşen 32 yaşındaki forvet, bu sezon da takımını sırtlıyor.

Premier Lig'de 6 puan farkla, Şampiyonlar Ligi'nde ise namağlup lider olan Liverpool'un yıldızı, 26 maçta 20 gol ve 17 asistle parladı.

Liverpool'un kahramanı veda ediyor: Muhammed Salah'dan ayrılık açıklaması - 4

2020'de 30 yıllık şampiyonluk hasretini noktalayan takımın da başrol oyuncusu olan Salah, Liverpool'da bir de Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.

Liverpool'un kahramanı veda ediyor: Muhammed Salah'dan ayrılık açıklaması - 5

Mısırlı futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı ise merak konusu.

Suudi Arabistan'dan astronomik teklifler alan Salah'a, Paris Saint Germain de 3 sezon için 78 milyon euro teklif etti.

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