Liverpool'un yıldızı Naby Keita Werder Bremen'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu)
Werder Bremen, İngiltere'nin Liverpool ekibinde forma giyen Naby Keita'yı transfer ettiğini duyurdu. İşte dünya futbolunda resmileşen transferler ve futbolcuların yeni takımları...
Naby Keita - Werder Bremen
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Werder Bremen, İngiltere'nin Liverpool ekibinde forma giyen Naby Keita'yı transfer ettiğini açıkladı.
Leipzig'de 71 maçta 17 gol atan 28 yaşındaki futbolcu, Liverpool'da da 129 karşılaşmada 11 gol kaydetti.