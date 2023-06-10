NTV.COM.TR’ye geri dön

Liverpool'un yıldızı Naby Keita Werder Bremen'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu)

Werder Bremen, İngiltere'nin Liverpool ekibinde forma giyen Naby Keita'yı transfer ettiğini duyurdu. İşte dünya futbolunda resmileşen transferler ve futbolcuların yeni takımları...

Liverpool'un yıldızı Naby Keita Werder Bremen'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 1

Naby Keita - Werder Bremen

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Werder Bremen, İngiltere'nin Liverpool ekibinde forma giyen Naby Keita'yı transfer ettiğini açıkladı. 

Leipzig'de 71 maçta 17 gol atan 28 yaşındaki futbolcu, Liverpool'da da 129 karşılaşmada 11 gol kaydetti.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Liverpool'un yıldızı Naby Keita Werder Bremen'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 2

Lionel Messi - Inter Miami


Liverpool'un yıldızı Naby Keita Werder Bremen'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 3

Karim Benzema - Al Ittihad


Liverpool'un yıldızı Naby Keita Werder Bremen'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 4

Inigo Martinez - Barcelona

Liverpool'un yıldızı Naby Keita Werder Bremen'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 5

Jude Bellingham - Real Madrid


Liverpool'un yıldızı Naby Keita Werder Bremen'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 6

Çağlar Söyüncü - Atletico Madrid


Liverpool'un yıldızı Naby Keita Werder Bremen'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 7

Alejandro Grimaldo - Bayer Leverkusen


Liverpool'un yıldızı Naby Keita Werder Bremen'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 8

Alexis Mac Allister - Liverpool

DAHA FAZLA GÖSTER