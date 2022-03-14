Londra'nın "mavi" yakasında kara bulutlar dağılmıyor

SATIŞ GECİKİRSE KAYYUM TEHLİKESİ BÜYÜYECEK

Banka hesapları dondurulan ve aylık 28 milyon sterlin maaş ödemesi olan Chelsea'nin içinde bulunduğu kriz kısa vadede çözülemezse kulübe kayyum atanması ve 9 puanının silinmesi cezasıyla karşı karşıya kalabilirler.

Premier Lig yönetimi tarafından kulüpteki tüm yetkileri elinden alınan Abramovich, Londra ekibine verdiği 1,5 milyar sterlinlik kredi dahil yeni alıcıdan 3 milyar sterlin istiyor. Son 15 gündeki gelişmelerin bu rakamı aşağıya çekeceği yorumları yapılıyor.

Hükümet ve Abramovich taraflarından resmi bir açıklama yapılmasa da satış için iki tarafın da yeşil ışık yaktığı anlaşılıyor.

Yaptırım kararları öncesinde satışın bu hafta gerçekleşmesi bekleniyordu.