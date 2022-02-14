Los Angeles Rams Super Bowl'da şampiyon

ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da Los Angeles Rams zafere ulaştı.

Haberler - Anadolu Ajansı 14.02.2022 - 06:43

Los Angeles Rams Super Bowl'da şampiyon - 1

NFL'in şampiyonluk müsabakası California eyaletinin Inglewood şehrinde yer alan 100,240 kapasitelik SoFi Stadyumunda oynandı. 

Los Angeles Rams Super Bowl'da şampiyon - 2

COVID-19 önlemleri nedeniyle yaklaşık 70 bin kişinin izlediği karşılaşmada seyircilerden maske takma zorunluluğu, aşı karnesi veya negatif test sonucu ibraz etmeleri istendi.

Los Angeles Rams Super Bowl'da şampiyon - 3

Bu yıl 56'ncısı düzenlenen mücadelede normal sezonu 10 galibiyet ve 7 mağlubiyet ile tamamlayan Amerikan Futbol Konferansı (AFC) şampiyonu Cincinnati Bengals ile normal sezonu 12 galibiyet ve 5 yenilgi ile tamamlayan Ulusal Futbol Konferansı (NFC) şampiyonu Los Angeles Rams kozlarını paylaştı.

Los Angeles Rams Super Bowl'da şampiyon - 4

Los Angeles Rams'in kendi sahası olan SoFi Stadyumu'nda oynanan maçta, Rams, Cincinnati Bengals'ı 23-20'lik skorla mağlup etti.

Los Angeles Rams Super Bowl'da şampiyon - 5

Böylece Rams 1999 sezonundan bu yana ilk şampiyonluğunu elde etti. Rams, NFL birleşmesi ve Super Bowl formatı başlamadan önce 1945 ve 1951'de şampiyonluk yaşamıştı.

Los Angeles Rams Super Bowl'da şampiyon - 6

Ayrıca, bu sonuçla, Super Bowl'da iki yıl üst üste kendi sahasında oynayan takım şampiyon oldu.

Los Angeles Rams Super Bowl'da şampiyon - 7

Rams'in baş antrenörü Sean McVay 36 yıl ve 20 gün ile NFL tarihinde Super Bowl kazanan en genç başantrenör olarak tarihe geçti.

Los Angeles Rams Super Bowl'da şampiyon - 8

Los Angeles Rams'in 28 yaşındaki oyuncusu Cooper Kupp maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Los Angeles Rams Super Bowl'da şampiyon - 9

ABD'nin NBC televizyon kanalının canlı yayınladığı müsabakanın devre arası şovunda Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Sean Forbes ve Warren Snipe'tan oluşan rap, hip-hop ve soul müziğin önde gelen isimleri sahne aldı.

Los Angeles Rams Super Bowl'da şampiyon - 10
Los Angeles Rams Super Bowl'da şampiyon - 11

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER