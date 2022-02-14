Los Angeles Rams Super Bowl'da şampiyon

Bu yıl 56'ncısı düzenlenen mücadelede normal sezonu 10 galibiyet ve 7 mağlubiyet ile tamamlayan Amerikan Futbol Konferansı (AFC) şampiyonu Cincinnati Bengals ile normal sezonu 12 galibiyet ve 5 yenilgi ile tamamlayan Ulusal Futbol Konferansı (NFC) şampiyonu Los Angeles Rams kozlarını paylaştı.