Lucas Torreira'dan yeşil çim boyası paylaşımı: "Hulk, evine mutlu gidiyor"
Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor ile Galatasaray arasında oynanan 3. hafta erteleme maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun çimleri maça damga vurdu. Futbolcuların formaları ve elleri, boyanan çimler yüzünden yeşil oldu. Çim hastalığının önlenmesi için böyle bir uygulama yapıldığı belirtildi. Maçın ardından saçları, elleri ve forması yeşile bulanan Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Hulk benzetmesinde bulunarak "Hulk eve mutlu gidiyor" ifadelerini kullandı.
YEŞİL ÇİM BOYASI MAÇA DAMGA VURDU
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 1-0 galip ayrılan Sarı-kırmızılılar 3 puanla sahadan ayrıldı.
Mücadelenin oynandığı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda çimlerin yeşile boyanmasının ardından sahadaki futbolcuların formaları, elleri ve saçları yeşile boyandı.