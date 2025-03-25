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Lucas Torreira'nın menajerinden kafa karıştıran açıklama: "Yakın zamanda olmaz" diyordu ama işler değişti

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, Uruguaylı futbolcunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Daha önce "Yakın zamanda transfer olmasını beklemiyorum" sözlerini kullanan Bentancur'un bu seferki açıklamaları ise kafa karıştırdı.

Lucas Torreira'nın menajerinden kafa karıştıran açıklama: "Yakın zamanda olmaz" diyordu ama işler değişti - 1

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın adı son dönemde transfer iddialarına karışmıştı.

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Lucas Torreira'nın menajerinden kafa karıştıran açıklama: "Yakın zamanda olmaz" diyordu ama işler değişti - 2

Sarı - kırmızılılara 3 sezon önce katılan ve gösterdiği performansla taraftarların beğenisini toplayan Uruguaylı orta saha oyuncusunun menajerinden dikkat çeken açıklamalar geldi.

Lucas Torreira'nın menajerinden kafa karıştıran açıklama: "Yakın zamanda olmaz" diyordu ama işler değişti - 3

Daha önce Boca Juniors ile adı anılan Lucas Torreira için "Torreira'nın yakın zamanda Boca Juniors forması giyeceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı. Pablo Bentancur, sözlerine Torreira'nın Galatasaray için önemli bir isim olduğunu da eklemişti.

Lucas Torreira'nın menajerinden kafa karıştıran açıklama: "Yakın zamanda olmaz" diyordu ama işler değişti - 4

Ancak geçtiğimiz gün bir açıklama daha yapan Bentancur bu kez kafaları karıştırdı. Pablo Bentancur, Torreira'nın geleceği için "Torreira, Boca Juniors ile Dünya Kulüpler Kupası'nda oynamayı çok istiyor." şeklinde konuştu.

Lucas Torreira'nın menajerinden kafa karıştıran açıklama: "Yakın zamanda olmaz" diyordu ama işler değişti - 5

Bu açıklamaların ardından sarı - kırmızılı taraftarlar ise Bentancur'a tepki gösterdi. Bunun yanı sıra Torreira'nın geleceğine dair gizem hala çözüme kavuşmadı.

Lucas Torreira'nın menajerinden kafa karıştıran açıklama: "Yakın zamanda olmaz" diyordu ama işler değişti - 6

Bu sezon Galatasaray formasıyla 38 resmi maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

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