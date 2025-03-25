Lucas Torreira'nın menajerinden kafa karıştıran açıklama: "Yakın zamanda olmaz" diyordu ama işler değişti
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, Uruguaylı futbolcunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Daha önce "Yakın zamanda transfer olmasını beklemiyorum" sözlerini kullanan Bentancur'un bu seferki açıklamaları ise kafa karıştırdı.
Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın adı son dönemde transfer iddialarına karışmıştı.