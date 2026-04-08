Lucescu son yolculuğuna uğurlanıyor, ailesinin duygusal anları

08.04.2026 21:34

AA

Rumen teknik adam Mircea Lucescu, son yolculuğuna uğurlanıyor. 80 yaşında hayata veda eden usta teknik direktör için tören düzenlendi.

Lucescu son yolculuğuna uğurlanıyor, ailesinin duygusal anları
Anadolu Ajansı

Tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden Rumen teknik adam Mircea Lucescu son yolculuğuna uğurlanıyor.

Lucescu son yolculuğuna uğurlanıyor, ailesinin duygusal anları 1
Anadolu Ajansı

Romanya futbolunun en önemli isimlerinden Lucescu için ilk tören Ulusal Arena Stadı'nda düzenlendi.

Lucescu son yolculuğuna uğurlanıyor, ailesinin duygusal anları 2
Anadolu Ajansı

Törene, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Kurulu Üyesi Ali Karaca, Galatasaray ve Beşiktaş'ın taraftar dernekleri başkanları ve çok sayıda futbolsever katıldı.

Lucescu son yolculuğuna uğurlanıyor, ailesinin duygusal anları 3
Anadolu Ajansı

Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu ve ailesi törende gözyaşlarını tutamadı.

Lucescu son yolculuğuna uğurlanıyor, ailesinin duygusal anları 4
Anadolu Ajansı

Güvenlik ve protokol önlemlerinin alındığı stat, yarın da tüm gün ziyaretçilere açık olacak.

Lucescu'nun naaşı cuma günü düzenlenecek dini törenle Bellu Mezarlığı'na defnedilecek.