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Lugano-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Konferans Ligi)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu son hafta maçında İsviçre ekiplerinden Lugano ile karşı karşıya gelecek. Konferans Ligi'nde geride kalan 5 haftada sadece 1 puan toplayabilen Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda etmişti. Lugano ile formalite maçına çıkacak olan Beşiktaş karşılaşmayı kazanarak moral bulmak istiyor. Peki, Lugano-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lugano-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Konferans Ligi) - 1

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 6. ve son hafta mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Lugano ile mücadele edecek. Bu sezon iyi bir performans sergilemeyerek, Konferans Ligi'ne veda eden Beşiktaş, İsviçre'de Lugano karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. Peki, Lugano-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Lugano-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Konferans Ligi) - 2

LUGANO-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruptan çıkma ihtimali bulunmayan Beşiktaş, D Grubu'nda yarın İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İki takım arasındaki karşılaşma TSİ 23.00'te Letzigrund Stadı'nda oynanacak.

Mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

Lugano-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Konferans Ligi) - 3

UEFA KONFERANS LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU

Club Brugge: 14 puan

Bodo/Glimt: 10 puan

Lugano: 4 puan

Beşiktaş: 1 puan.

Lugano-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Konferans Ligi) - 4

AVRUPA'DA 242. MAÇ

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın deplasmanda İsviçre temsilcisi Lugano ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, Avrupa'da 242. kez sahne alacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 241 müsabakada 90 galibiyet, 48 beraberlik ve 103 yenilgi yaşadı.

Söz konusu maçlarda 318 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 365 gol gördü.

Lugano-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Konferans Ligi) - 5

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK ÇOK

Beşiktaş'ta Mert Günok, Omar Colley, Umut Meraş, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Milot Rashica ve Ante Rebic'in, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Tedavisi devam eden oyuncuların yanı sıra kadro dışı bırakılan Rachid Ghezzal, Valentin Rosier, Jean Onana, Eric Bailly ve Vincent Aboubakar da Lugano mücadelesinde forma giyemeyecek.

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