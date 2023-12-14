Lugano-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? (UEFA Avrupa Konferans Ligi)
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu son hafta maçında İsviçre ekiplerinden Lugano ile karşı karşıya gelecek. Konferans Ligi'nde geride kalan 5 haftada sadece 1 puan toplayabilen Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda etmişti. Lugano ile formalite maçına çıkacak olan Beşiktaş karşılaşmayı kazanarak moral bulmak istiyor. Peki, Lugano-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 6. ve son hafta mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Lugano ile mücadele edecek. Bu sezon iyi bir performans sergilemeyerek, Konferans Ligi'ne veda eden Beşiktaş, İsviçre'de Lugano karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. Peki, Lugano-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?