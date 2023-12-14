Lugano-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? (UEFA Avrupa Konferans Ligi)

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 6. ve son hafta mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Lugano ile mücadele edecek. Bu sezon iyi bir performans sergilemeyerek, Konferans Ligi'ne veda eden Beşiktaş, İsviçre'de Lugano karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. Peki, Lugano-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?