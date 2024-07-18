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Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı tarihi

Fenerbahçe, 2024-25 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre temsilcisi Lugano ile bir üst tur için mücadele edecek. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. eleme turu maçının tarihi ise merak ediliyor. Peki, Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı tarihi - 1

Lugano-Fenerbahçe maçına geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi’nde ikinci ön eleme turundaki ilk maçlar yakın zaman içinde oynanacak. Fenerbahçe, Lugano karşısında ilk maçını deplasmanda oynayacak. Öte yandan müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Tiago Martins yönetecek. İşte, FB'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçı hakkında bilgiler...

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Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı tarihi - 2

LUGANO-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?


Lugano-Fenerbahçe maçı, 23 Temmuz Salı günü saat 21.30’da başlayacak.

Thun şehrindeki Stockhorn Arena stadyumunda oynanacak Lugano-Fenerbahçe mücadelesi, D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı yayınlanacak.

Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı tarihi - 3

RÖVANŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Rövanş karşılaşması ise 30 Temmuz Salı günü Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda saat 20.00’da başlayacak.

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