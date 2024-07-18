Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı tarihi
Fenerbahçe, 2024-25 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre temsilcisi Lugano ile bir üst tur için mücadele edecek. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. eleme turu maçının tarihi ise merak ediliyor. Peki, Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Lugano-Fenerbahçe maçına geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi’nde ikinci ön eleme turundaki ilk maçlar yakın zaman içinde oynanacak. Fenerbahçe, Lugano karşısında ilk maçını deplasmanda oynayacak. Öte yandan müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Tiago Martins yönetecek. İşte, FB'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçı hakkında bilgiler...